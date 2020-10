Megvan a Trónok harca előzménysorozatának első szereplője

A Trónok harca előzménysorozata, a House of Dragon (A Sárkány háza) megtalálta első szereplőjét, a brit Paddy Considine személyében, tudta meg a Variety. Considine I. Viserys királyt alakítja majd, egy melegszívá, kedves embert, aki ugyanakkor nem volt túl sikeres uralkodó. Az ő két gyereke, Rhaenyra és II. Aegon lesz az, aki a Sárkányok tánca néven elhíresült polgárháborút elkezdik a trónöröklés jogáért.

Ugyan Considine egyelőre nem épp világhírű, de az HBO A kívülálló című sorozatának nézői már azért ismerhetik nálunk is, és feltűnt a Birmingham bandájában, az Informerben, és mozivásznon is sokszor szerepelt, a leghíresebb filmje A Bourne-ultimátum volt, de ír és rendez is.

A sorozat néhány száz évvel a Trónok harca eseményei előtt játszódik majd, és a Targaryen-ház történetét meséli el. A Sárkány háza a jelenlegi tervek szerint 2022-ben kerülhet képernyőre, és egyelőre tíz részt rendelt be belőle az HBO. A casting a nyáron kezdődött, és Considine az első színész, akinek kilétét nyilvánosságra hozták. A sorozatot Ryan Condal A tűz és jég dala-saga szerzőjével, George R. R. Martinnal közösen jegyzi, akinek a Tűz és vér című regénye adja a sorozat alapját. Showrunnerként és producerként feltűnik Miguel Sapochnik, aki a Trónok harca olyan epikus epizódjait is rendezte, mint a Hardhome vagy a Battle of the Bastards, illetve rendez majd ebben a projektben is, a pilot-epizódot például mindenképp, de nem csak azt.

Az HBO korábban már beruházott egy másik Trónok harca-előzménytörténetre, amelyben Naomi Watts játszott volna, és amely több ezer évvel az eredeti sorozat eseményei előtt játszódott volna, ám az a projekt a jelenlegi tudásunk szerint félbemaradt, és nem is valószínű, hogy valaha megvalósul.

Kiemelt kép: Chris Delmas / AFP