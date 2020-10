Nyitva maradnak a magyar plázamozik, de a legnagyobb filmeknek búcsút mondhatunk idén

Év végéig mégsem mutatják be az új James Bond-filmet, akárcsak a Fekete Özvegyet vagy a Dűnét. A legnagyobb amerikai filmpremiereket jövő évre tolták, emiatt Angliában és Amerikában újra rengeteg mozi kényszerült bezárni. De hogyan készül a legnagyobb hazai mozilánc a koronavírus-járvány második hullámára?

Wonder Woman 1984, Fekete Özvegy, Dűne, James Bond: Nincs idő meghalni, West Side Story. Ezek lettek volna a legnagyobb filmbemutatók az év hátralévő részében. Ami közös bennük: egyiket sem mutatják be az eredetileg kitűzött időpontban, a legtöbb felsorolt film premierje jövő évre csúszik.

A James Bond-film bemutatójának ismételt elhalasztása – a Nincs idő meghalnit eredetileg már áprilisban bemutatták volna – volt az „utolsó csepp a pohárban”, ahogy Mooky Greidinger, az Egyesült Királyságban működő Cineworld és az amerikai Regal moziláncok tulajdonosa fogalmazott a Deadline-nak adott interjújában. Ezután döntött úgy, hogy több mint ötezer, az Egyesült Királyságban működő mozit zárnak be, egyelőre határozatlan ideig.

Greidinger a tulajdonosa Magyarország legnagyobb moziláncának, a Cinema Citynek is, így joggal merül fel a kérdés, mire számíthatnak itthon a mozilátogatók.

Nálunk és a közép-európai régióban ugyanakkor nem terveznek mozibezárásokat – mondta el a 24.hu-nak Buda Andrea, a Cinema City-mozikat üzemeltető Magyar Cinema Kft. marketing- és PR-igazgatója. Változás abban az esetben képzelhető el, ha a kormány ismét rendeletben dönt a mozik bezárásáról, vagy akkor, ha végképp nem tudnak mit műsorra tűzni a filmszínházakban.

Eljött a magyar filmek ideje

Buda Andrea kiemelte, a közép-európai régió speciális abból a szempontból, hogy a helyi filmgyártásokban készült produkciók is sikerrel szerepelhetnek a moziban, nem csak a nagy amerikai stúdiók filmjei. Igaz, Csehországban és Lengyelországban jóval többen nézik a helyi filmeket, mint Magyarországon.

Csehországban a nyári újranyitás után két-háromhetente mutattak be hazai filmeket, és azokon a hétvégéken rendre megugrott a nézettség

– mondta Buda, hozzátéve, „ilyenkor majdhogynem Tenet-szintű számokat produkáltak a mozik.”

A Christopher Nolan rendezte Tenet volt a legfontosabb premier a járvány átmeneti enyhülésének időszakában. Eredetileg júliusban mutatták volna be a filmet, végül augusztus végére csúszott a premier, de ez is komoly kockázatnak számított, az amerikai piac kulcsfontosságú területein, New York és Kalifornia államokban ugyanis még nem nyithattak ki a mozik. A Tenet végül Európában a körülményekhez képest remek nézőszámokat hozott, a szerény amerikai eredmények miatt viszont a hollywoodi stúdiók láthatóan úgy döntöttek, a nagyobb filmjeiket inkább nem mutatják be ősszel.

„Amíg New Yorkban és Los Angelesben, ezen a két rendkívül fontos piacon nem lehetnek nyitva a mozik, igazán komoly stúdiófilmekre a világ más részein sem számíthatunk” – mondta Buda Andrea. Hogy erre meddig kell várni, sem a mozisok, sem a stúdiók képviselői nem tudják. A friss interjúban Mooky Greidinger arról beszélt, nem érti a New York-i kormányzó, Andrew Cuomo döntéseiben rejlő logikát, mert az állam éttermei, kaszinói és bowlingcsarnokai is nyitva lehetnek, csak a mozik nem.

Magyarországon viszont a nagy amerikai premierek nélkül is érdemes lehet nyitva tartani a mozikat. A nyári újranyitás óta mozikba került magyar filmek – a Pesti balhé, a Hab, legutóbb a Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre – és a plázamozikban is időről időre műsorra kerülő francia vagy észak-európai filmek jól ki tudják egészíteni a kisebb vagy középkategóriás amerikai filmeket. Éppen ezért jegyezte meg Buda Andrea, hogy a Toxikoma elhalasztása „komoly érvágás volt”. Ugyanakkor kiemelte, máris tárgyalnak a forgalmazókkal arról, milyen magyar filmeket terveznek bemutatni még az idén, és ezek közül melyek lehetnek azok, amelyek a Cinema City hálózatába is bekerülnek.

Hétfőn elkezdtük az újratervezést

– mondta erről a marketingigazgató.

A Tenet a régi időket idézte

A magyar mozik tehát nyitva maradnak, a kapacitásban, a személyzeti állomány nagyságrendjében azonban van változás. A nyolc vidéki játszóhelyet működtető Kultik-hálózat hat mozijában hétfőtől heti háromnapos nyitvatartásra álltak át: csak péntektől vasárnapig vetítenek filmeket.

Buda Andrea azt mondja, a Cinema Citynél nem készülnek erre a lépésre. Nyáron ugyan ők is rövidebb nyitva tartással üzemeltek – a Budapesten délelőtt 10-es, vidéken déli nyitást egységesen délután 2 órára tolták –, a Tenet premierje előtt azonban visszaálltak a délelőtti nyitásra. Azt Buda is elképzelhetőnek tartja, hogy ősszel megint csak délutántól kezdve tartanak nyitva a mozik. Ugyanakkor éppen most nyitottak új mozit, a Mammut plázában található, eddig a Cinemapink által üzemeltetett játszóhely ugyanis át-, pontosabban visszakerült a Cinema City-hálózatba. Az új mozi október 1-jén nyitott, a nyitást és annak reklámkampányát sem ütemezték át későbbre.

Ezt a nyári újranyitás tapasztalataira is alapozhatták. „Hétről hétre növekvő tendenciát láttunk, a kiugrást pedig a Tenet jelentette. A Nolan-film nézőszámait csak a Miután összecsaptunk című tinifilm nézettsége tudta megközelíteni, de a két film vetítési heteiben átfedés is volt” – mondta Buda Andrea. Augusztus végén, szeptember elején tehát közel olyan eredményeket tudtak elérni, mint egy évvel ezelőtt ugyanebben az időszakban.

Azóta visszaesést tapasztaltak, különösen szeptember közepén, amikor kötelező lett a maszk viselése a mozikban is, és újra egyre aggasztóbb fertőzésszámokról lehetett hallani.

Buda szerint a vírushelyzetben nem érdemes összehasonlítani a mostani eredményeiket a 2019-es adatokkal, már csak azért sem, mert a mozikban bevezetett járványügyi intézkedések miatt a termeikben nem is lehet telt ház, a kötelezően üresen hagyott székek miatt azok legjobb esetben is 70–75 százalékos kihasználtsággal tudnak üzemelni. Ezt az arányt a Tenet vetítései esetében el is érték. Volt olyan nap, hogy a VIP-részlegen többen is voltak, mint 2019 azonos időszakában, ezekben a termekben ugyanis eleve nagyobb a távolság a székek között, nem kell további helyeket kihagyni.

Ugyanakkor továbbra is kisebb személyzettel működnek, mint a koronavírus-járvány tavaszi kitörése előtt. Egyben maradt ugyan a 100–150 fős állandó dolgozói kör – amelybe a mozivezetők és helyetteseik, illetve a központi iroda munkatársai tartoznak bele –, de a mozikban kevesebben dolgoznak. A járvány előtt összesen több ezer, szövetkezeteken keresztül alkalmazott diákmunkás dolgozott náluk. Őket küldték el a mozik bezárásával. A Tenet premierje környékén ugyan megint akkora személyzettel működtek, mint a járvány előtt, azóta viszont ismét kevesebb diákmunkásra tartanak igényt. Jelenleg a normális üzletmenetben alkalmazott személyzet nagyjából 50–60 százaléka dolgozik a Cinema City-mozikban.

Egyelőre úgy tűnik, decemberben bemutatják az októberről elhalasztott Wonder Womant és a Halál a Níluson című krimit is. Mi is úgy készülünk, hogy akkor üzemelünk majd megint teljes kapacitáson, régi létszámmal

– mondta Buda Andrea. Hozzátette, azt sem tartja kizártnak, hogy néhány nagyobb, már elcsúsztatott premiert mégis visszahelyeznek valamilyen őszi dátumra, ha időközben megnyílnak a New York-i és Los Angeles-i mozik.

Kiemelt kép: Farkas Norbert/24.hu