Mindenhol jobb, mint otthon – magyar szkeccsfilm készül a karanténról

A Karantén Zóna egyszerre idézi meg a bezártságot, az Alkonyzónát és a Black Mirrort, az elkészítésében pedig bárki segíthet.

Míg a világ egy jó részén még ma is érvényben van valamiféle kijárási korlátozás, mi itt Magyarországon viszonylag rövid idő után szabadultunk, ám még így is biztosra vehettük, hogy a tavaszi kijárási korlátozásokról készülni fog néhány traumafeldolgozásra szánt alkotás – ezt a több tucatnyi jobb-rosszabb karanténhimnusz garantálta, de hogy lesz a témában még regény, verseskötet, festmények tucatjai, valamint kis- és nagyjátékfilmek, az is egyértelmű. Filmes fronton már itt is egy készülő alkotás, amiről beszámolhatunk, éspedig A Karantén Zóna című ötrészes szkeccsfilm, melynek közösségi finanszírozási kampánya ma indul.

A Karantén Zónát a The Twilight Zone (Alkonyzóna) amerikai sci-fi/fantasy sorozat, a Black Mirror disztópikus világa és a márciusban bevezetett karanténhelyzet inspirálta. A misztikus, gyakran groteszkbe hajló történetek helyszíne öt városi lakás, ahol nincs kert, sem erkély, csak a falak és az általuk behatárolt szűk tér. A szkeccsfilm arra az új és kényszerű állapotra reflektál, amit az egyedüllét vagy pont a másokkal való összezártság nehezít meg igazán. Az alkotókat az foglalkoztatja, hogy ez az új élethelyzet milyen hatással van az emberi kapcsolatokra, a testre és pszichére.

Zsótér Indi Dániel (Happy meal; A Kofa, az Uzsorás és a Behajtó) író-rendező, Vida Orsolya (Wartburg, A buszsofőr) forgatókönyvíró és Dimeth Balázs Ferenc (Harc közben eltűnt, Meghalni Ukrajnáért, Happy Meal) Aranyszem-díjas operatőr már május óta dolgozik A Karantén Zóna megvalósításán. A stáb létszáma mostanra közel 70 fősre bővült, az első rész forgatását pedig, szeptember elején kezdik Pásztor Erzsi főszereplésével, aki egyből beleszeretett a projektbe, és nagy örömmel mondott igent a felkérésre:

Először nagyon jót nevettem a történeten, az alapszituáció csodálatos, amikor nálam volt egy dramaturg barátnőm és elmeséltem neki, leesett a székről, annyira röhögött.

A többi epizódot Tankó Erika, Makranczi Zalán, Lakatos Máté, Krausz Gergő, Tolnai Klára, Előd Álmos, Ujréti László, Pájer Alma, Lebor Lilly szereplésével októberben és novemberben forgatják, a tervezett premier pedig jövő tavasszal várható.

A StageHive eddig főleg előadó-művészeti projektek kampányaival foglalkoztak, de úgy döntöttek, hogy felületet biztosítanak a filmnek. A kampány első fázisában, szeptember 7-28. között a készítők 600.000 Ft összegyűjtését célozzák meg, amit – megfogalmazásuk szerint – a kompromisszumok nélküli technikai megoldások kivitelezésére és a megfelelő forgatási körülmények megteremtésére fordítanának. Beszállni a Stage Hive-on, ezen a linken lehet, a projekt állásáról a film Facebook-oldalán lehet tájékozódni.

