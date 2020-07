Andrea Bocelli megalázónak és sértőnek érezte a karantént

Andrea Bocelli megalázottnak és sértettnek érezte magát a koronavírus miatt Olaszországban bevezetett korlátozások miatt. A világhírű operaénekes egy konferencián arról beszélt az olasz szenátusban, mennyire rosszul élte meg, hogy nem hagyhatta el lakását annak ellenére, hogy semmilyen bűnt nem követett el.

A 61 éves Bocelli elismerte, hogy nem tartja be a kijárási korlátozásokat és szerinte a világjárvány súlyosságát eltúlozták. Ezeket a kijelentéseit hallva nem is annyira meglepő, hogy maga a tenor is elkapta a koronavírust, de állítása szerint szerencsére nem voltak komolyabb tünetei, csak egy kis láza.

Bocelli azzal indokolta a korlátozási szabályok megszegését, hogy szerinte nem lenne helyes vagy egészséges az ő korában otthon maradni.

Egy bizonyos korban vagyok, napra és D-vitaminra van szükségem

– mondta, majd azt javasolta, hogy más állampolgárok is utasítsák el a szabályok betartását. Ezt azzal az érveléssel támasztotta alá többek között, hogy szerinte a járvány súlyosságát eltúlozták és ő nem ismert senkit, akit intenzív osztályon ápoltak volna.

Tagadjuk meg ezeket a szabályokat. Olvassunk könyveket, járkáljunk, ismerjük meg egymást, beszélgessünk, folytassunk párbeszédet

– tette hozzá.

(BBC)

Kiemelt kép: Koszticsák Szilárd / MTI