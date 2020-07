Júliusban romba dől Japán, csókkal terjedő járvány tör ki és lebukik a rekordnyeremény győztese is

A nyár kellős közepe a sorozatiparban is uborkaszezon szokott lenni, idén viszont a COVID-19-járvány felborított minden előzetes tervezést, így a legtöbb szolgáltató kénytelen volt szezon közben változtatni. Még ha kevés is az igazán nagy sikersorozat a hónapban, így is találhat magának mindenki valamit, külön kiemelve a Cate Blanchettet is felvonultató ausztrál sikersorozatot, hó végére pedig az Umbrella Academy második évada marad.

Elfeledve, AXN Now

Július 1.

Harmadik évadával jelentkezik az Elfeledve (Absentia), amit az első évad alapján sötét és pörgős thrillernek írtunk le, amelyből a humort ugyan kispórolták, de a vért, a rejtélyeket, és a magánéleti drámát nem. Emily Byrne FBI-ügynök (Stana Katic) minden eddiginél nagyobb kihívás előtt áll, és Bostontól távol kell helytállnia.

4 Blocks, HBO-GO

Július 1.

A német gengsztersorozat középpontjában egy berlini libanoni drogmaffia áll, melynek főnöke, Toni épp megpróbálna kiszállni a bizniszből, de kismillió hasonló sztoriból tudhatjuk, hogy ez sosem megy könnyen, itt sem. A sorozat egy jól megcsinált thriller, a multikulti környezetet kifejezetten hitelesen ábrázolják, de nagy újdonságra a sztoriban azért ne számítsunk, így nyárra pont jó. (A korábban a magyar Amazonon is futó sorozat mindhárom évada felkerül a hónapban az HBO-GO-ra.)

Warrior Nun, Netflix

Július 2.

Az előzetes kritikák szerint a harcos apáca gyakorlatilag egy „ultrakatolikus Buffy, a vámpírok réme”: a sztori szerint egy fiatal lány a halottasházban ébredve jön rá, hogy szuperereje van, és onnantól túlvilági démonokkal harcol. A főszereplőt, a portugál Alba Baptistát eddig a hazájában ismerték igazán, de jó eséllyel világszerte ismert név lesz.

Ju-On: Origins, Netflix

Július 3.

A harag című japán horror a műfaj nagy dobása volt a kétezres évek elején, annyira, hogy egész franchise-szá nőtte ki magát mára, és egyáltalán nem meglepő, hogy most már sorozat is lesz a Ju-On univerzumban. A sorozat az első filmben fontos szerepet játszó átok eredetét kutatja, méghozzá egy elátkozott házban.

Baby Sitters Club, Netflix

Július 3.

A nálunk Bébicsőszök klubja címmel sugárzott 1995-ös ifjúsági sorozat öt tizenhárom éves lányokról szólt, akik bébiszitter-vállalkozást indítanak, és a reboot sem változtat az alapötleten sokat, viszont behoz aktuális témákat, amelyek így vagy úgy befolyásolják a lányok életét. És az egyik anyukát Alicia Silverstone alakítja.

Stateless (Bevándorlók Ausztráliában), Netflix

Július 8.

Az év ausztrál sikersorozatát Cornelia Rau igaz története inspirálta: a német születésű, de évek óta Ausztráliában élő nőt csaknem egy évig tartották fogva törvénytelenül a bevándorlási hatóságok, és a sztori is egy sivatagi menekülttáborban indul, ahol négy idegen története bontakozik ki. A fordulatos thriller egyik producere Cate Blanchett, aki szereplőként is felbukkan, de a főszerepet Yvonne Strahovski (A szolgálólány meséje) alakítja, és látható egy mellékszerepben Dominic West is.

2020: Japán vége, Netflix

Július 9.

A népszerű sci-fi író, Komacu Szakjo Japán vége című 1973-as regényében a szigetországot földrengések döntik romba, és egy család próbál túlélni a romhalmazban. A regényből katasztrófafilm is készült már, most pedig egy anime sorozat aktualizálja a sztorit.

Little Voice, Apple TV+

Július 10.

A Little Voice egy New York-i lány sztorija, aki énekesnő szeretne lenni, közben pedig a város zenei élete előtt is tiszteleg. A romantikus felnövéstörténet főszereplője Brittany O’Grady, a sorozat zenéjét Sara Bareilles jegyzi, valamint J.J. Abrams neve is ott szerepel a producerek között, ha ez bárkit is bátorít bármire.

A tizenkettő, Netflix

Július 10.

A Netflixen fellelhető néhány belga sorozat többsége abszolút nemzetközi színvonal, így volt ezzel a Hotel Beau Sejour is, melynek alkotói közül ketten is ott vannak A tizenkettő című krimisorozat alkotógárdájában. A szám a címben az esküdtszékre utal: nekik kell dönteniük egy rendkívül trükkös esetben, melyben egy nőt a legjobb barátja és saját lánya meggyilkolásával vádolnak.

Kvíz, HBO-GO

Július 11.

Az igaz történeten alapuló drámasorozatok egyre hosszabb sorát gyarapító Kvíz Charles Ingram 2001-es emlékezetes esetét meséli el, amikor rafinált csalással nyert egymillió fontot a Legyen ön is milliomos! brit kiadásában. A háromrészes minisorozatot nem kis nevek fémjelzik: James Graham (Brexit: Háborúban minden szabad) forgatókönyvéből készült, a legutóbb az Egy nagyon angol botrányt jegyző Stephen Frears rendezi, a főbb szerepekben pedig olyan sztárok láthatók, mint Matthew Macfadyen, Michael Sheen és a Fleabagből megismert Sian Clifford.

Bécsi vér, Epic Drama

Július 12.

Egy Freud-tanítvány segít egy harcedzett detektívnek egy gyilkosságsorozat felderítésében a századfordulós Bécsben, miközben megismerhetjük a város virágzó kulturális életét, és az annak árnyékában rejtőző nyomort és gonoszságot is. Tisztességes krimi a Monarchia-korabeli Bécsbe ágyazva, de aki sok sajátosan osztrák-magyar utalást keres, csalódni fog. (Nem összekeverendő a Freud című, szintén századfordulós osztrák krimisorozattal, amit talán nálunk is műsorra tűz majd a Netflix valamikor.)

Cursed: Átkozott, Netflix

Július 17.

Alig ért véget a 13 okom volt, az egyik főszereplő, Katherine Langford máris egy új sorozattal tér vissza, bár a Cursed kicsit más műfaj, a kelta mitológiából merítő young adult fantasy. A Nimué, avagy A Tó asszonya legendáját elbeszélő sorozatban felbukkan Artúr királytól (Devon Terrell) kezdve Merlinig (Gustaf Skarsgård) a mondakör számos hőse, mindez Frank Miller és Tom Wheeler regénye alapján.

Szájról szájra, Netflix

Július 17.

Egy brazil young adult sorozat, amelyet tavaly jelentettek be, azóta viszont hirtelen sokkal időszerűbbé vált, hiszen egy ismeretlen eredetű járványról szól. Ez csókkal terjed, és teljesen felborítja egy marhatenyésztésből élő kisváros életét, azon belül is elsősorban a gimnazistákét, akikről ez a sorozat szól.

Hogyan adjunk el drogokat a neten (villámgyorsan), Netflix

Július 21.

A valós történetet young adult-mázzal leöntő német sorozat a tavalyi év egyik nagy nemzetközi sikere volt a Netflixen: a szerelmét visszahódítani akaró főszereplő fiú a saját hálószobájából üzemeltet drogbizniszt, amely azonban váratlanul óriásivá dagad. Az új évadban a siker még nagyobb, ezzel párhuzamosan a veszély is csak egyre nő.

Ramy, HBO-GO

Július 22.

Ez a sorozat tavaly indult, de eddig csak a Hulun lehetett követni, most viszont magyarul is látható lesz majd az HBO-GO jóvoltából, sőt, az idei második évad is felkerül. Ramy Youssef önéletrajzi ihletésű sorozatában ő maga játssza a főszerepet is, egy első-generációs egyiptomi-amerikai fiatalt, aki próbál boldogulni a mai Amerikában. Az amerikai muszlimok bemutatása miatt dicsért dramedy sorozatba az új évadban ráadásul egy igazi sztár is beszáll, Mahershala Ali személyében.

Umbrella Academy 2., Netflix

Július 31.

A My Chemical Romance-frontember Gerald Way képregényéből készül szuperhős-sorozat új évadáról egyelőre csak annyit tudni, a hatvanas évekbe kerülnek a szuperképességgel megáldott-megvert főhőseink, akik ugye mind egy nap jöttek világra, különböző anyáktól, de egy ember fogadta örökbe őket. Trailer még nincs, csak egy karanténvideó a bemutató dátumáról, érjük be egyelőre azzal.

Borítókép: BEN KING/NETFLIX © 2020