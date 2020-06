Júniusban megtudjuk, miért a kezdet a vég, és a vég a kezdet

Bár a járvány mindenütt átírta kicsit a sorozatnaptárakat, a júniusi kínálatban is akadnak ígéretes bemutatók és nagyon várt folytatások is. Lesz már igazi karanténsorozat, ha valakinek erre van igénye, de persze lesz sok minden más is, például két közkedvelt sorozat is az utolsó évadával jelentkezik.

Májusi sorozatok: az örökbefogadás minden örömkönnye és küzdelme feltárul előttünk Továbbra is rengetegen töltik otthon az idejüket, vagy dolgoznak a kanapéról, ami mellé jól jön pár sorozat. Mindenki megtalálja a magáét a májusi ajánlónkban.

Alex Rider, Amazon Prime

Június 4.

Anthony Horowitz tinédzser szuperkémről szóló könyvei itthon is népszerűek, most pedig Alex Rider, az angol titkosszolgálat (MI6) legfiatalabb hírszerzője a tévéképernyőre is átköltözik. A könyvekből Guy Burt írt sorozatot, mely biztosan az év young adult sikereinek egyike lesz: ez a második Rider-regény, a Point Blanc (magyarul Veszélyes iskola) megfilmesítése, a főbb szerepekben Otto Farrant, Brenock O’Connor, Vicky McClure és Stephen Dillane látható majd.

13 okom volt, Netflix

Június 5.

A népszerű, de megosztó tinisorozat negyedik évada az utolsó is egyben: a Netflix szerint a történet eljutott a logikus végkifejletig, mivel a főszereplő középiskolások leérettségiznek és elbúcsúznak a gimitől. A showrunner, Brian Yorkey is azt nyilatkozta, a négy évad négy évet mutat be, az ennél hosszabb gimis sorozatokat mindig gyanakvással is figyeli. Tény, hogy a 13 okom volt (13 Reasons Why) többször is kiverte a biztosítékot a nézőknél (elsősorban az utólag kivágott öngyilkossági jelenettel), de ettől még a sorozat népszerű maradt, és sokakat érdekelni fog, mit kutakodik az iskola körül Winston, Monty ex-barátja, aki Bryce meggyilkolása után nyomoz.

Otthon, HBO GO

Június 6.

Egy antológia-sorozat a koronavírus-járvány sújtotta Spanyolországból: öt külön történet, amit a rendezők mobiltelefonokkal készítettek: „Mi van, ha a barátod a kijárási tilalom bejelentésének napján szakít veled? Ha a karantén alatt rájössz, hogy a párod nem az, akinek gondoltad, illetve milyen az élet a karanténban hét baráttal?” – ilyen kérdésekre keres választ a spanyol sorozat.

Nyomkeresők, HBO GO

Június 6.

A Nyomkeresők (Trackers) egy dél-afrikai minisorozat, a műfaját tekintve pedig bűnügyi thriller, mely a külföldön is népszerű dél-afrikai krimiszerző, Deon Meyer könyvén alapul. A Fokvárosban játszódó sorozatban összekapcsolódik terrorizmus, gyémántcsempészet és titkosszolgálati kavarások kapcsolódnak össze, és a tavalyi dél-afrikai bemutató után most nemzetközi figyelmet is kap.

Tönkretehetlek, HBO GO

Június 8.

Az eddig főleg színészként ismert Michaela Coel korábban már a Chewing Gum című vígjátéksorozatot is jegyezte alkotóként, a Tönkretehetlek (I May Destroy You) viszont komolyabb témát dolgoz fel, méghozzá Coel saját tapasztalatai alapján. A nyár sikervárományos sorozatának tartott produkció ugyanis a szexuális együttlétbe való beleegyezés kérdését tárgyalja ki, a kerettörténet pedig azt mutatja be, hogyan változik meg Arabella (Michaela Coel) addig gondtalan élete, miután szexuálisan bántalmazzák egy londoni klubban.

Curon, Netflix

Június 10.

A Netflix saját gyártású olasz horrorsorozatában tizenhét év után egy nő a gyerekeivel visszatér észak-olaszországi szülőfalujába, hogy aztán eltűnjön. Kiderül, hogy egy elátkozott településsel van dolguk, és a gyerekek anyjuk keresése közben egy sor eltemetett sötét titokkal szembesülnek.

The Woods, Netflix

Június 12.

A második saját gyártású lengyel Netflix-sorozat kissé meglepő módon a népszerű amerikai bestseller-szerző, Harlan Coben regénye alapján készült, mely eredetileg New Jersey-ben játszódott, de a sorozat készítői áttették Varsóba. A Woods egy thriller, melyben megtalálnak egy holttestet, amely segíthet kideríteni, mi történt a főszereplő, az ügyész Pawel 25 évvel ezelőtt eltűnt nővérével. A főszerepeket Grzegorz Damięcki, Hubert Milikowski, Agnieszka Grochowska és Wiktoria Filus játsszák.

A politikus, Netflix

Június 19.

Ryan Murphy, a Netflix egyik legfoglalkoztatottabb showrunnerje egy politikus felemelkedését mutatja be: az első évad még az egyetemi politizálásról szólt, most viszont már a szenátust veszi célba a Ben Platt alakította Payton Hobart. A sorozat első évada megtalálta ugyan a közönségét, de nagyon megosztó volt, a Guardian például az év legidegesítőbb sorozatának nevezte, mások szerint viszont az antihős Payton Hobart olyan ellenszenves meleg karakter, ahogyan LGBTQ karaktereket nem nagyon mertek ábrázolni Hollywoodban eddig. Jön tehát a második évad, benne Platt mellett visszatér Gwyneth Paltrow, Jessica Lange és Bette Midler is, a harmadikra viszont sokat kell majd várni, mert Murphy szándékai szerint el kell telnie pár évnek, hogy Hobart elnöknek jelölhesse magát.

Perry Mason, HBO GO

Június 22.

Erle Stanley Gardner világszerte népszerű védőügyvéd főhőse, Perry Mason már két teljes sorozatot is kapott évtizedekkel korábban, valamint számos mozi- és tévéfilmet is, most pedig az HBO készített egy előzménysorozatot, Rolin Jones és Ron Fitzgerald jóvoltából. 1931-ben járunk, amikor egy gyermekrablási ügy borzolja a kedélyeket Los Angelesben, és itt keresi az igazságot a fiatal Perry Mason (Matthew Rhys). A további főbb szerepeket John Lithgow, Tatiana Maslany, Juliet Rylance, Chris Chalk és Shea Whigham alakítják.

Eltűnök a sötétben, HBO GO

Június 29.

Ez a dokumentum-minisorozat az újságíró Michelle McNamara nyomozása történetét meséli el: McNamara 2016-ban bekövetkezett, gyógyszertúladagolás miatti haláláig rögeszmésen kutatta a Golden State Killernek nevezett sorozatgyilkos kilétét, aki 1974 és 1986 között rengeteg gyilkosságért, nemi erőszakért és betörésért volt felelős Kaliforniában. Az írónő halála után végül férje, Patton Oswalt fejezte be a könyvet, mely nagy szerepet játszott abban, hogy a tettest végül elkapták. A könyv megörökítette nyomozás alapján készült most az I’ll Be Gone In The Dark című sorozat.

Dark, Netflix

Június 27.

Ma már csak nevetni lehet rajta, hogy a Dark megjelenése idején még valamiféle német Stranger Thingsnek tűnhetett, hiszen a Netflix időutazós sci-fi thriller sorozata egész más pályán játszik. „Szövevényes, rendkívül összetett, aprólékosan kidolgozott kirakós, melynek egyaránt köze van görög tragédiák és ibseni sorsdrámák felvetéseihez, mint a Donnie Darko című scifi-thrillerhez” – írtuk tavaly a második évad után, és a harmadik, befejező évad, amely remélhetőleg minden kérdésünkre választ ad majd. Az előzetesből kiderül, hogy az eddig is szépszámú szereplőgárdához újabb arcok csatlakoztak, ezért az évad előtt nem árt majd felfrissíteni az emlékezetünket, mert nem könnyű fejben tartani a Dark összes cselekményszálát és idősíkját.

Kiemelt kép: HBO