A Mátrix író-rendezője Elon Musknak és Ivanka Trumpnak: basszátok meg mindketten

A Wachiowski-testvérek egyike, Lilly Wachowski, a Mátrix író-rendezője hanyag eleganciával jelezte, hogy nem igazán tetszik neki, hogy Elon Musk és Ivanka Trump egy mátrixos utalással buzdít a kijárási korlátozások bojkottjára. Pontosabban némiképp direktebben fogalmazva annyit írt,

basszátok meg mindketten.

Történt ugyanis, hogy Elon Musk a Mátrix egyik kulcsjelenetére utalva azt posztolta a Twitterre: „Vedd be a piros kapszulát (Take the red pill)”, Ivanka Trump pedig válaszában jelezte, hogy ő bizony már be is vette. Wachowski nem sokáig késlekedett finom véleménynyilvánításával.

Fuck both of you — Lilly Wachowski (@lilly_wachowski) May 17, 2020

A kissé enigmatikus utalás Musktól alighanem a koronavírus-járvánnyal és a lezárásokkal kapcsolatos egyet nem értését jelezte, Musk ugyanis már egy ideje azzal fenyegeti a világot, hogy újranyitja a Tesla kaliforniai gyárait annak ellenére, hogy a világjárvány miatt mindent zárva tart, fasisztának nevezte az otthon maradásról szóló szabályokat, és még azt is megemlítette, hogy lehet, hogy elköltözteti a Tesla központját Kalifornia államból.

Lilly Wachowski most épp A dolog folyamatban (Work in Progress) című komédiasorozaton dolgozik társíróként és producerként, testvére, Lana pedig a Mátrix 4-en dolgozik, melynek szintén leálltak a munkálatai a járvány miatt, bár nemrégiben bejelentették, hogy nemsokára újrakezdik a gyártást Berlinben.

Kiemelt kép: Warner Bros.