A fiatalok és a kemény beszólások elhozták az Oscarnak a vérfrissítést, amire szüksége volt

Sokkal érdekesebb volt az Oscar-gála, mint megszoktuk, Eminem pedig épp úgy történelmet írt, mint Dél-Korea.

Hogy az Élősködők sikere mekkora meglepetés, nem kell hangsúlyoznom, mindenki az 1917-et várta az élre, ehhez képest Bong Joon-ho történelmet írt, az első – sőt, az első három – dél-koreai Oscar-díjat szállítva. Cserébe volt jó pár papírforma szerinti eredmény is, a színészkategóriák például borítékolhatók voltak hónapok óta, nem is okoztak semmi meglepetést. Hogy a Netflixet tartja-e távol még mindig a filmszakma az igazi csúcsoktól, nem tudni, mindenesetre Az ír hatalmas bukásával zárult a vegánra hangolt 92. Oscar-díjátadó. Tíz jelölés – nulla díj, ez Az ír mérlege, és Martin Scorsesét aligha vigasztalja, hogy Bong Joon-ho, amint épp elvitte a rendezői Oscart, megtapsoltatta a közönséggel. A további számmágia: a Joker tizenegy jelöléséből két díj lett, a Volt egyszer egy Hollywood tíz jelöléséből kettő (Brad Pitt mellett a látvány- és díszlettervezésért is díjat kapott). Az 1917 nem folytatta a díjszezonban eddig mutatott diadalmenetét, de így is három díjjal távozott tíz jelölés után. Négy olyan film volt, amelyet hat Oscarra jelöltek, ezek közül az Élősködők az abszolút győztes – ahogy az egész estéé is -, a másik három film, a Kisasszonyok, a Jojo Nyuszi és a Házassági történet is egy-egy díjat hozott el.

A gála egyébként gördülékenyen, nagyobb baki nélkül telt, szokásosan hosszúra húzták, mint a rétestésztát, viszont a rengeteg fiatal és különféle kisebbségeket erősítő fellépő és díjátadó végre hozott egy kis frissességet az évről évre egyre poshadtabb gálába. Ekézték a sokszínűség hiányát, a nők távoltartását, de csak annyira, hogy azért ne forduljon keserű hisztibe az egész, viszont felvessen egy sor gondolatébresztő témát, amiről most napokig lehet beszélgetni. De beszédtéma lesz Eminem felbukkanása is, meg nagyjából minden, ami Billie Eilish vagy Martin Scorsese csinált a gálán. Élőben követtük az eseményeket, aki részletesebben olvasná, mi történt, az itt teheti meg, a díjazottak sora pedig most következik.

Legjobb film:

Élősködők (Parasite)

Az aszfalt királyai (Ford v. Ferrari)

Az Ír (The Irishman)

Jojo nyuszi (Jojo Rabbit)

Joker

Kisasszonyok (Little Women)

Házassági történet (Marriage Story)

1917

Volt egyszer egy Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood)

Legjobb rendező:

Bong Joon Ho (Élősködők)

Martin Scorsese (Az ír)

Todd Phillips (Joker)

Sam Mendes (1917)

Quentin Tarantino (Volt egyszer egy Hollywood)

Legjobb női főszereplő:

Renée Zellweger (Judy)

Cynthia Erivo (Harriet)

Scarlett Johansson (Házassági történet)

Saoirse Ronan (Kisasszonyok)

Charlize Theron (Botrány / Bombshell)

Legjobb férfi főszereplő:

Joaquin Phoenix (Joker)

Antonio Banderas (Fájdalom és dicsőség / Pain and Glory)

Leonardo DiCaprio (Volt egyszer egy Hollywood)

Adam Driver (Házassági történet)

Jonathan Pryce (A két pápa / The Two Popes)

Legjobb férfi mellékszereplő:

Brad Pitt (Volt egyszer egy Hollywood)

Tom Hanks (Egy kivételes barát /A Beautiful Day in the Neighborhood)

Anthony Hopkins (A két pápa)

Al Pacino (Az ír)

Joe Pesci (Az ír)

Legjobb női mellékszereplő:

Laurna Dern (Házassági történet)

Kathy Bates (Richard Jewell balladája / Richard Jewell)

Scarlett Johansson (Jojo nyuszi)

Florence Pugh (Kisasszonyok)

Margot Robbie (Botrány)

Legjobb eredeti forgatókönyv:

Bong Joon Ho és Han Jin Won (Élősködők)

Rian Jonhson (Tőrbe ejtve)

Noah Baumbach (Házassági történet)

Sam Mendes és Krysty Wilson-Cairns (1917)

Quentin Tarantino (Volt egyszer egy Hollywood)

Legjobb adaptált forgatókönyv:

Taika Waititi (Jojo Nyuszi)

Steven Zaillan (Az Ír)

Todd Phillips és Scott Silver (Joker)

Greta Gerwig (Kisasszonyok)

Anthony McCarten (A két pápa)

Legjobb operatőr:

Roger Deakins (1917)

Rodrigo Prieto (Az ír)

Lawrence Sher (Joker)

Jarin Blaschke (A világítótorony / The Lighthouse)

Robert Richardson (Volt egyszer egy Hollywood)

Legjobb eredeti filmzene:

Hildur Guðnadóttir (Joker)

Alexandre Desplat (Kisasszonyok)

Randy Newman (Házassági történet)

Thomas Newman (1917)

John Williams (Star Wars: Skywalker kora)

Legjobb eredeti dal:

(I’m Gonna) Love Me Again (Rocketman)

I Can’t Let You Throw Yourself Away (Toy Story 4)

Into the Unknown (Jégvarázs 2)

Stand up (Harriet)

I’m Standing With You (Áttörés)

Legjobb dokumentumfilm:

American Factory

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

Legjobb animációs rövidfilm:

Hair Love

Dcera (Daughter)

Kitbull

Memorable

Sister

Legjobb rövidfilm:

The Nighbors’ Window

Brotherhood

Nefta Football Club

Saria

A Sister

Legjobb nemzetközi játékfilm:

Élősködők (Dél-Korea)

Corpus Christi (Lengyelország)

Honeyland (Észak-Macedónia)

A nyomorultak (Franciaország)

Fájdalom és dicsőség (Spanyolország)

Legjobb vágás:

Michael Mccusker és Andrew Buckland (Az aszfalt királyai)

Thelma Schoonmaker (Az Ír)

Tom Eagles (Jojo nyuszi)

Jeff Groth (Joker)

Yang Jinmo (Élősködők)

Legjobb látvány és díszlet:

Barbara Ling, Nancy Haigh (Volt egyszer egy Hollywood)

Bob Shaw, Regina Graves (Az ír)

Ra Vincent, Nora Sopková (Jojo Nyuszi)

Dennis Gassner, Lee Sandales (1917)

Lee Ha-jun, Cho Won-woo (Élősködők)

Legjobb vizuális effektek

Guillaume Rocheron, Greg Butler, Dominic Tuohy (1917)

Dan DeLeeuw, Russell Earl, Matt Aitken, Dan Sudick (Bosszúállók: Végjáték)

Pablo Helman, Leandro Estebecorena, Nelson Sepulveda-Fauser, Stephane Grabli (Az ír)

Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones, Elliot Newman (Az Oroszlánkirály)

Roger Guyett, Neal Scanlan, Patrick Tubach, Dominic Tuohy (Star Wars: Skywalker kora)

Kiemelt kép: Mark RALSTON / AFP via Getty