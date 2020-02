Meghalt Ivan Král, Patti Smith és Iggy Pop cseh zenésze

71 éves korában elhunyt Ivan Král, aki a Patti Smith Group tagjaként lett ismert, utána pedig Iggy Pop gitárosa is volt, miközben szerzeményeit David Bowie-tól kezdve a Simple Mindson át a U2-ig játszották előadók. Král Prágában született, de diplomata szüleivel 1966-ban disszidált, és New Yorkban gyorsan rabul ejtette az underground zenei színtér. Több zenekarban – így a pályája legelején lévő Blondie-ban – is próbálkozott, majd 1975-ben Patti Smith kísérőzenekarába került, melyben négy évig játszott basszusgitárosként és gitárosként, és játszott is a Patti Smith Group első négy albumán, köztük a klasszikus Horses lemezen is. Számos dal zeneszerzője is ő volt, köztük a többek által is feldolgozott Dancing Barefoot című számé.

Később Iggy Pop gitárosa és zeneszerzője lett, két albumon is dolgoztak együtt, majd filmzenéken dolgozott és egy próbatermet is fenntartott New Yorkban. Král rengeteget filmezett is, és az ő felvételeiből készült The Blank Generation című dokumentumfilmben örökítette meg a New York-i underground olyan legendáit, mint a Ramones, a Talking Heads, a Blondie, a Television és a New York Dolls. Král a szocializmus bukása után, 1993-ban visszatért Prágába, ahol sok helyi zenekarral dolgozott együtt, Václav Havel temetésére pedig gyászzenét írt, de ezzel párhuzamosan Amerikában is dolgozott. Ivan Král halálának okairól nem érkezett jelentés.

Kiemelt kép: Ivan Kral, Patti Smith és Lenny Kaye egy 1976-os koncerten. Photo by Allan Tannenbaum/Getty Images