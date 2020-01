Stephen King szerint az Oscar a fehér emberek terepe

Úgy tűnik, Stephen King élete az Oscar körül forog mostanság. Az író nemrég a Twitteren reagált arra a közfelháborodásra, amit az Akadémia idei Oscar-jelölése váltott ki. Ez azt mutatta, hogy látványosan kevés színes bőrű alkotó szerepel a jelöltek között, emellett pedig egyetlen nőt sem jelöltek legjobb rendezőnek, pedig jazért lenne miből válogatni.

King akkor úgy fogalmazott, hogy sosem fontolná meg a diverzitást művészeti kérdésekben, kizárólag a minőséget és szerinte hiba lenne bárhogy máshogy cselekedni. Több sem kellett, számos híresség és rajongó háborodott fel King kijelentésén, rámutatva arra, hogy az író érve arra céloz, hogy a minőség és a sokszínűség kizárja egymást.

King később árnyalni próbálta kijelentését, melyben a következőt írta:

A legfontosabb dolog, amit művészekként és kreatív emberekként tehetünk, az, hogy mindenki számára ugyanannyi esélyt kínálunk, nemétől, színétől vagy az irányultságától függetlenül. Az ilyen emberek jelenleg alulreprezentáltak, és nem csak a művészetben. Nem nyerhetsz díjat, ha ki vagy zárva a játékból.

King emellett a Washington Postban megjelent esszéjében azt írja, hogy a Twitteren megjelent észrevételeit követően rájött, tévesen vélte úgy, hogy a művészet területén a sokszínűséggel kapcsolatos állítása „nem vitatott”,.

Nem azt mondtam, hogy ez a helyzet jelenleg, mert semmi sem áll távolabb az igazságtól. Azt sem mondtam, hogy a sokféleségre és/vagy az egyenlőtlenségre összpontosító filmek, regények, színdarabok és zene nem lehet kreatív zseni alkotása. Lehetnek, és gyakran is vannak […] Az igazságossághoz hasonlóan a kreatív kiválóság ítéleteinek is vaknak kell lenniük. De ez csak egy tökéletes világban lehetséges, ahol a játékot nem a fehér emberek javára állítják be

– írta, rámutatva az Oscar-szavazók demográfiai összetételére, melyet 32% nő és 16% kisebbségi szavazó alkot.

Nem élünk tökéletes világban, és az idei kevésbé sokszínű Akadémia-díj jelölései ismét bebizonyítták ezt. Talán egy nap abban élünk majd. Álmodhatok, nem igaz?

(Guardian)

