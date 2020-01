A csúcson kaphatja el a Netflixet a Golden Globe-díjátadó

A Golden Globe-díjátadót magyar idő szerint hétfő hajnalban tartják a Beverly Hilton Hotelben. Izgulnivalója leginkább a Netflixnek lesz, amely díjesővel készülhet fennállása eddigi legnehezebbnek ígérkező évére.

A 77. Golden Globe-díjátadón a Netflix példátlanul sok, összesen 34 jelölést kapott (ebből 17-17 filmes illetve tévés), amely annak fényében különösen elismerésre méltó, hogy mindössze hat évvel ezelőtt készült a streamingszolgáltató első saját produkciója (ez a House of Cards volt egyébként). Az HBO még tavaly is több díjat vitt haza legfőbb vetélytársánál, de ez most a Netflix éve, még úgy is, hogy az HBO-nak is jövendölnek minimum hat tévés díjat. Szükség is lesz a sikerélményre a Netflixnél, mert elemzések szerint 2020-ban akár 16 millió előfizetőt is veszíthet a Disney Plus, az Apple TV+, az HBO Max és a tavasszal induló Peacock ellenében, és így könnyen lehet, ez a mostani dominancia egyszeri és megismételhetetlen marad a díj történetében.

A magyar idő szerint hétfő hajnalban sorra kerülő díjátadót Ricky Gervais (képünkön) vezeti majd, emlékeztetőül pedig itt vannak a jelöltek:

Televíziós kategóriák

Legjobb férfi főszereplő minisorozatban vagy tévéfilmben:

Christopher Abbott (A 22-es csapdája)

Sacha Baron Cohen (A kém)

Russell Crowe (A legharsányabb hang)

Jared Harris (Csernobil)

Sam Rockwell (Fosse/Verdon)

Legjobb női főszereplő minisorozatban vagy tévéfilmben:

Kaitlyn Dever (Hihetetlen / Unbelievable)

Joey King (A tett)

Helen Mirren (Nagy Katalin)

Merritt Wever (Hihetetlen / Unbelievable)

Michelle Williams (Fosse/Verdon)

Legjobb minisorozat / tévéfilm

A 22-es csapdája (Hulu)

Csernobil (HBO)

Fosse/Verdon (FX)

A legharsányabb hang (Showtime)

Hihetetlen / Unbelievable (Netflix)

Legjobb férfi mellékszereplő tévésorozatban, minisorozatban vagy tévéfilmben

Alan Arkin (The Kominsky Method)

Kieran Culkin (Utódlás)

Andrew Scott (Fleabag)

Stellan Skarsgård (Csernobil)

Henry Winkler (Barry)

Legjobb női mellékszereplő tévésorozatban, minisorozatban vagy tévéfilmben

Patricia Arquette (A tett)

Helena Bonham Carter (A korona / The Crown)

Toni Collette (Hihetetlen / Unbelievable)

Meryl Streep (Hatalmas kis hazugságok)

Emily Watson (Csernobil)

Legjobb férfi főszereplő vígjáték/musical sorozatban

Michael Douglas (The Kominsky Method)

Bill Hader (Barry)

Ben Platt (A politikus / The Politician)

Paul Rudd (Az élet önmagammal / Living with Yourself)

Ramy Youssef (Ramy)

Legjobb női főszereplő vígjáték/musical sorozatban

Christina Applegate (Halott vagy)

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Kirsten Dunst (On Becoming a God in Central Florida)

Natasha Lyonne (Végtelen matrjoska/Russian Doll)

Phoebe Waller-Bridge (Fleabag)

Legjobb férfi főszereplő drámasorozatban

Brian Cox (Utódlás)

Kit Harington (Trónok harca)

Rami Malek (Mr. Robot)

Tobias Menzies (A korona / The Crown)

Billy Porter (Póz / Pose)

Legjobb női főszereplő drámasorozatban

Jennifer Aniston (The Morning Show)

Olivia Colman (A korona / The Crown)

Jodie Comer (Megszállottak viadala)

Nicole Kidman (Hatalmas kis hazugságok)

Reese Witherspoon (Hatalmas kis hazugságok)

Legjobb vígjáték/musical sorozat

Barry (HBO)

Fleabag

The Kominsky Method (Netflix)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

A politikus / The Politician (Netflix)

Legjobb drámai tévésorozat

Hatalmas kis hazugságok (HBO)

A korona / The Crown (Netflix)

Megszállottak viadala (BBC America)

The Morning Show (Apple TV Plus)

Utódlás (HBO)

Mozifilmes kategóriák

Legjobb férfi mellékszereplő

Tom Hanks (Egy kivételes barát)

Anthony Hopkins (A két pápa)

Al Pacino (Az ír / The Irishman)

Joe Pesci (Az ír / The Irishman)

Brad Pitt (Volt egyszer egy Hollywood)

Legjobb női mellékszereplő

Kathy Bates (Richard Jewell balladája)

Annette Bening (The Report)

Laura Dern (Házassági történet / Marriage Story)

Jennifer Lopez (A Wall Street pillangói)

Margot Robbie (Botrány)

Legjobb animációs film

Jégvarázs 2. (Disney)

Így neveld a sárkányodat 3. (Universal)

A hiányzó láncszem (United Artists Releasing)

Toy Story 4 (Disney)

Az oroszlánkirály (Disney)

Legjobb rendező

Bong Joon-ho (Élősködők)

Sam Mendes (1917)

Todd Phillips (Joker)

Martin Scorsese (Az ír / The Irishman)

Quentin Tarantino (Volt egyszer egy Hollywood)

Legjobb férfi főszereplő (vígjáték/musical)

Daniel Craig (Tőrbe ejtve)

Roman Griffin Davis (Jojo nyuszi)

Leonardo DiCaprio (Volt egyszer egy Hollywood)

Taron Egerton (Rocketman)

Eddie Murphy (A nevem Dolemite)

Legjobb férfi főszereplő (dráma)

Christian Bale (Az aszfalt királyai)

Antonio Banderas (Fájdalom és dicsőség)

Adam Driver (Házassági történet / Marriage Story)

Joaquin Phoenix (Joker)

Jonathan Pryce (A két pápa)

Legjobb női főszereplő (vígjáték/musical)

Awkwafina (The Farewell)

Ana de Armas (Tőrbe ejtve)

Cate Blanchett (Hová tűntél, Bernadette?)

Beanie Feldstein (Éretlenségi)

Emma Thompson (Talk Show)

A legjobb filmzene

Daniel Pemberton (Motherless Brooklyn)

Alexandre Desplat (Little Women)

Hildur Guðnadóttir (Joker)

Thomas Newman (1917)

Randy Newman (Házassági történet / Marriage Story)

Legjobb forgatókönyv

Noah Baumbach (Házassági történet / Marriage Story)

Bong Joon-ho and Han Jin-won (Élősködők)

Anthony McCarten (A két pápa)

Quentin Tarantino (Volt egyszer egy Hollywood)

Steven Zaillian (Az ír / The Irishman)

Legjobb eredeti betétdal

Beautiful Ghosts (Macskák)

(I’m Gonna) Love Me Again (Rocketman)

Into the Unknown (Jégvarázs 2.)

Spirit (Az oroszlánkirály)

Stand Up (Harriet)

Legjobb idegen nyelvű film

The Farewell (A24)

Fájdalom és dicsőség (Sony)

Portré a lángoló fiatal lányról (Pyramide Films)

Élősködők (CJ Entertainment)

Les Misérables (BAC Films, Amazon)

Legjobb női főszereplő (drámai mozifilmben)

Cynthia Erivo (Harriet)

Scarlett Johansson (Házassági történet / Marriage Story)

Saoirse Ronan (Kisasszonyok)

Charlize Theron (Botrány)

Renée Zellweger (Judy)

Legjobb vígjáték/musical

Volt egyszer egy Hollywood (Sony)

Jojo nyuszi (Fox Searchlight)

Tőrbe ejtve (Lionsgate)

Rocketman (Paramount)

A nevem Dolemite (Netflix)

Legjobb filmdráma

Az ír / The Irishman (Netflix)

Házassági történet / Marriage Story (Netflix)

1917 (Universal)

Joker (Warner Bros.)

A két pápa (Netflix)

Borítófotó: Rodin Eckenroth/Getty Images