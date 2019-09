Novembertől új világ kezdődik az otthoni filmnézésben

Heteken belül elindul az Apple és a Disney streaming szolgáltatása is, az új vetélytársak pedig a Netflix, az HBO-GO és a többiek dolgát is megnehezíthetik. Mit kínálnak pontosan, mi várható az idén a piac új szereplőitől?

A régóta rebesgetett átrendeződés heteken belül megkezdődik a streaming szolgáltatások piacán: véget ér a Netflix, az Amazon és az HBO-GO (illetve Amerikában az HBO Now) monopóliuma, több új versenyző is játékba lép, erre pedig a többiek is várhatóan reagálnak. És ez még csak a nagy átrendeződés első fázisa lesz, távolabbra egyelőre nem is próbálunk nézni. De mi is történik pontosan?

November elsején indul az Apple streaming szolgáltatása, az Apple TV+, november 12-én pedig elindul a Disney+ vagy Disney Plus is, igaz, az egyelőre csak öt országban, viszont mindjárt a Star Wars-rajongók által várva várt The Mandalorian sorozattal. Válaszul a Netflix is már előre jelezte, kész felvenni a versenyt és még mélyebben a zsebbe nyúlni, a Warner is még jobban felturbózza az HBO-t, de ezekről később, mivel a novemberi indulásokról már konkrétumok is vannak, és onnantól már még többfelé fizethetnek azok, akik streaming platformokon néznek sorozatokat és filmeket.

Árukapcsolás Jennifer Anistonnal

Az Apple TV+ több éves előkészítés után indul el: Tim Cook először 2016-ban beszélt arról, hogy a cég saját gyártású tartalmon gondolkodik, a következő évben el is indult a munka, az Apple pedig egyre-másra szerződtetett tartalomgyártásban utazó szakembereket a vetélytársaktól. Nem sokkal később már konkrét, készülő műsorokról is szivárogni kezdtek a hírek, most szeptemberben pedig az Apple előjött a konkrétumokkal is. Eszerint az Apple+ november elsején több mint száz országban indul el világszerte, köztük Magyarországon is. Az ár öt dollár/1890 forint havonta (egyhetes próbaidőszakkal), de aki új iPhone-t, iPadet, iPod touchot, Macet vagy Apple TV-t vásárol, egy év ingyenes Apple TV+ előfizetést is kap hozzá, tehát árukapcsolásként sem utolsó – hasonló üzletpolitika már bejött az Apple Music esetében. (Összehasonlításként a Netflix havidíja 2.490 forint, az HBO-GO 1.490 forint.)

Most novemberben nyolc saját gyártású produkció is hozzáférhető lesz, köztük van egy természetfilm, továbbá három gyerekeknek szóló és négy felnőtt sorozat. Utóbbiak közül a The Morning Show ígérkezik talán a legnagyobb dobásnak, hiszen ezzel tér vissza a televíziózáshoz a Jóbarátok után Jennifer Aniston, de rajta kívül is Reese Witherspoon és Steve Carell a főszereplői annak a vígjátéksorozatnak, mely egy reggeli hírműsor bonyodalmai körül forog. Indul aztán a See című posztapokaliptikus drámasorozat is, Jason Momoával a főszerepben, mely egy olyan jövőben játszódik, ahol az emberek elveszítették a látásukat. Hasonlóképp ígéretes alapszituációja van a Battlestar Galactica sorozat atyja, Ronald D. Moore jegyezte, For All Mankind című alternatív történelmi sci-finek, melyben a szovjetek állnak nyerésre az űrversenyben, miután elsőként léptek a Holdra, a főszereplő Joel Kinnaman lesz. A negyedik induló sorozat pedig a Dickinson, mely a 19. század klasszikus amerikai költőnője, Emily Dickinson életét mutatja be „modern érzékenységgel és hangnemben”, női vígjátékként, Hailee Steinfelddel a főszerepben. Decemberben további két sorozat indul el: az M. Night Shyamalan fémjelezte pszicho-triller, a Servants, illetve a Truth Be Told című bűnügyi dráma. (Itt megnézhető valamennyi előzetes.)

Ezeken kívül is előkészületben van még egy sereg egyéb sorozat és film, de egyelőre nagy kérdés, mire megy majd az Apple TV+ úgy, hogy ezeken az aktuális, saját produkciókon kívül nem lesz más elérhető tartalom, ezért lehet ugyan, hogy az előfizetési díj aprópénznek számít, de a versenytársak mégis sokkal nagyobb katalógussal versenyeznek. Ez még úgy is hátránynak tűnik, hogy nem a netflixes megoldást követik majd, azaz nem egyszerre pakolják fel a teljes sorozatokat, hanem hetente érkeznek az új részek. Mindenesetre az Apple TV+ elérhető lesz itthonról is, és a Sorozatjunkie valószínűsíti, hogy lesz magyar felirat, sőt talán még szinkron is.

Az új Star Wars-sorozatot itthon hiába várják egyelőre

Ezzel szemben a Disney+ szolgáltatásait egyelőre hiába is próbálnánk igénybe venni itthonról a november 12-i induláskor. Sőt, ha hinni lehet a nem hivatalos iparági információknak, akkor Magyarország csak 2021 elején kerül majd sorra. Most novemberben öt országban indul csak el a Disney streaming szolgáltatója: az USA, Kanada, Ausztrália és Új-Zéland mellett a tesztország Hollandiában lesz csak elérhető az idén, azaz a szolgáltatás Nyugat-Európa nagy részét is csak jövőre éri el, mi pedig majd még azután következünk. Ez pedig azt is jelenti, hogy a már említett The Mandalorian miatt borítékolhatóan fellendül majd a torrentforgalom, hiszen nem életszerű, hogy hónapokat, vagy a mi esetünkben éveket várjanak majd a kevésbé szerencsés országokban élő Star Wars-rajongók a franchise első élőszereplős sorozatára.

A Disney+ ráadásul sokkal nagyobb kínálattal érkezik a piacra, mint az Apple TV+, és mindezt nem is adja drágán: Amerikában 7 dollárt, Hollandiában 7 eurót kérnek egy havi előfizetésért. A Mandalorianon kívül kínálnak az induláskor új valóságshow-t és dokusorozatokat, illetve egy, a High School Musical alapján készült mockumentary sorozatot, de egyelőre elsősorban a katalógus lesz a cég fő fegyvere, hiszen a Star Wars-, Marvel-, Pixar- és persze Walt Disney-univerzum jókora merítési lehetőséggel szolgál, legyen szó animációról vagy élőszereplős filmekről és sorozatokról. A Disney+ saját gyártású sorozatai és filmjei is ezekben franchise-okban mozognak majd elsősorban, de ezek a Mandaloriant leszámítva leghamarabb jövőre érkeznek, mint ahogy készül saját, új sorozat is (ezek közül az első a The Diary of a Female President című vígjáték-sorozat lesz), de ezek jelenleg még távlati célok, és maga a Disney sem valószínű, hogy arra számít, egyből a Netflix pályáján fognak játszani, de már az sem kis ütés a riválisoknak, hogy a kínálatukból fokozatosan eltűnnek a Disney-produkciók.

A többiek sem tétlenkednek

Ami az eddigi szereplőket illeti, a Netflixet egyáltalán nem érheti készületlenül a verseny élesedése. A tavasszal már a 150 millió előfizetőt is elérő streamingóriáson például látszik, hogy minden piacot komolyan vesz: nemrég még csak alig-alig találkozhattunk magyar felirattal nézhető műsorokkal, mostanra viszont már nemcsak minden új Netflix-sorozat és film kap magyar feliratot, de ezek magyar szinkronnal is nézhetők. A cég vezérigazgatója, Reed Hastings a múlt héten egy brit konferencián arról beszélt, hogy a nézettségi adatait és egyéb számait hagyományosan szigorúan őrző Netflix a jövőben igyekszik nyitni, és több adatot kommunikálni az egyes műsoraik nézettségéről és egyáltalán a szolgáltató működéséről.

Hastings arról is beszélt, hogy az erősödő verseny következtében még több pénz kerül a rendszerbe, és hogy a minden idők legdrágább brit sorozatának titulált The Crown első évadának százmillió fontos költségvetése rövidesen aprópénznek számít majd. A Netflix azzal is próbál újítani, hogy személyesen köt exkluzív szerződéseket az iparág olyan fontos szereplőivel, mint a Black Mirrort jegyző Charlie Brooker vagy a Crown készítője, Peter Morgan. Októbertől pedig tíz évre szóló szerződést köt a legendás londoni Shepperton Studiosszal, melynek értelmében korlátlanul használhatják a stúdiókomplexumot, melynek köszönhetően még több tartalmat állíthatnak elő, még gyorsabban (tavaly óta már egy madridi stúdióval is van hasonló szerződésük). A Netflix egyébként mintegy ötven százalékkal növelte az idén az európai gyártású produkciói számát 2018-hoz képest, és minden fronton igyekszik lendületben maradni a vetélytársak érkezésére. Ettől függetlenül tény az is, hogy a Netflix részvényei nagyot estek Hastings nyilatkozata után, aki elismerte, teljesen új világ kezdődik novembertől.

Az HBO esetében még akad némi bizonytalanság, hiszen a tulajdonos Warner is készül a maga nagy dobására, az HBO Max azonban csak jövőre indul, és akkor is várhatóan Amerikában egyelőre. Az biztosnak tűnik, hogy az HBO-GO működését ez a következő fél évben biztosan nem befolyásolja, de olyan kevés még a konkrétum az HBO Maxról, hogy nagyjából semmit nem lehet biztonsággal kijelenteni róla, csak hogy az HBO-GO „deluxe” verziója várható, még több tartalommal. A vetélytársak novemberi indulása miatt viszont könnyen lehet, hogy a következő hetekben itt is lesznek majd bejelentések a készülő új streaming-szolgáltatásról. Az Amazon Prime ugyan idehaza nem számít annyira fajsúlyos szereplőnek, de a világszerte 100 milliónál is több előfizető és a vasárnapi Emmy-gálán elért eredményei is azt mutatják, a piac fontos szereplőjéről van szó, még akkor is, ha az Apple-höz hasonlóan az Amazon esetében is a tartalomgyártás egyelőre árukapcsolásként működik igazán. És akkor még nem beszéltünk a NBCUniversal jövő áprilisban induló streaming platformjáról, a Peacockról, mely idővel az Office sorozattól szabadítja meg a Netflixet egyebek között, és amely azt sejteti, hogy az igazi háború jövőre indul meg ugyan, de már novembertől is tényleg új helyzet lesz.

Borítófotó: Jennifer Aniston a Morning Show forgatásán, fotó: James Devaney/GC Images/Getty