Scorsese nem gondolja, hogy meg kellene néznie a Jokert

Hosszú interjút adott Martin Scorsese a New York Timesnak, melyben többek között új filmjéről, Az írről és arról beszélt, hogy milyen filmet készíteni a Netflix korában, de azt is elmondta, miért nem nézi meg a Jokert. A rendező tudja, hogy a Todd Phillips által rendezett alkotás, melynek Joaquin Phoenix a főszereplője, több ízben is tiszteleg két filmje, a Taxisofőr és A komédia királya előtt, mégsem gondolja, hogy meg kellene néznie azt.

Láttam belőle részleteket. Tudom. De ettől miért kellene megnéznem? Értem. Megvan

– nyilatkozta szűkszavúan, bár azt gondolja, sok mindent meg kellene néznie a tavaly bemutatott filmek közül.

Scorsese elmondta, hogy azért egyezett bele abba, hogy a 160 millió dolláros (47,5 milliárd forint) költségvetésű Az ír a Netflixnél készüljön, miután az összes stúdió elutasította filmtervét, mert így legalább valamilyen formában meg lehet majd egyszer tekinteni, talán még a moziban is, egy retrospektív sorozat részeként.

Kiemelt kép: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP