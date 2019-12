Dörner György elismerte, hogy volt konfliktus az Újszínházban

Bejelentést 2016-ban nem kaptam. 2015 év évégén Mihályi Győző, valamint egy nem művészi dolgozó között volt konfliktus

– áll a Dörner György által írt levélben, amit az Újszínház igazgatója Gy. Németh Erzsébetnek írt. A kulturális főpolgármester-helyettes a Facebook-oldalán osztotta meg a szöveget egy korábbi levéllel együtt, amiben Dörner még azt írja, hogy nincs tudomása, milyen ügyről van szó. Múlt héten derült ki, hogy állítólag egy állami kitüntetéssel is rendelkező, ismert színész zaklatott egy nem színész alkalmazottat az Újszínházban. Később arra is fény derült, hogy Mihályi Győző volt az állítólagos elkövető. A bejelentés kivizsgálására etikai bizottságot hozott létre a Színházi Dolgozók Szakszervezete, amelynek amúgy Mihályi az elnöke. A színész tagadta a vádakat, azt nyilatkozta, hogy maga is elítéli a zaklatást, és jogi lépéseket fontolgat.

Dörner a levélben arról ír, hogy a dolgozó a helyzetet maga rendezte, és ő nem is tudja pontosan mi történt, mert az érintett „akkor is, valamint az elmúlt napok eseményei miatt is a mai napon is kifejtette, hogy nem kíván az üggyel foglalkozni, értetlenül áll, hogy a személyét felhasználják – így jobbnak láttam, ha az érintett előadáson ő nem dolgozik”.

KÉT NAP, KÉT LEVÉL AZ ÚJSZÍNHÁZBÓL Őszintén remélem, hogy az Újszínház Felügyelő Bizottsága, ahol hivatalosan vizsgálatot rendeltem el, választ talál erre a kérdésre is! Közzétette: Gy. Németh Erzsébet – 2019. december 11., szerda

Kiemelt kép:Szigetváry Zsolt / MTI