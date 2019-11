Schilling Árpád: Aki a színpadon fiatal színésznőket fogdos, és ezt rendezői módszernek nevezi, az aljas ember

Szerda délután derült ki, hogy Gothár Péter a Katona József Színház zaklatási botrányának főszereplője. A színház, Gothár kérésére, közzétette a rendező levelét, aki beismerte és bocsánatot kért amiatt, hogy egy évvel ezelőtt erkölcsileg elfogadhatatlan módon közeledett egy munkatársnőjéhez.

Várható volt, hogy innentől kezdve egyre többen szólalnak majd meg az ügyben. A sort Schilling Árpád rendező, a Metoo mozgalmat két évvel ezelőtt robbantó Sárosdi Lilla férje nyitotta. Schilling a Facebookon közzétett posztjában azt írja, hogy „az, aki a színpadon fiatal színésznőket fogdos, és ezt rendezői módszernek nevezi, az aljas ember”.

Minden tiszteletem azoké a bátor kolléganőké, akik végre belátták, hogy ez nem mehet tovább, nem fertőzheti a légkört, nem szedhet újabb áldozatokat, valahogy meg kell állítani. Borzalmas nehéz egy fiatal embernek fölvállalni egy elismert művésszel szemben, hogy amit az művészet címszó alatt csinál, az bizony zaklatás. Tanított engem is az illető. Akit nem tartott tehetségesnek, azt porig alázta […] Fogalmam sem volt róla, mit lehet tenni az ilyenekkel, azon kívül, hogy az ember megalázkodott és szívta a fogát. A mostani eset is példázza, hogy csak az áldozatok tudják leleplezni a a tettest. Ha van támogatás, ha van empátia, akkor ez sikerülhet. Gratulálok a Katonának, hogy lezárta végre ezt az ügyet, amelyről annyian tudtunk már évek óta, de vagy nem volt jogunk, vagy nem volt bátorságunk megnevezni az illetőt. Remélem, hogy az SZFE és a többi érintett színház is felébred most már, és megelőzi, hogy újabb hasonló esetek történhessenek.