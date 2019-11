Teljesen egyértelmű, hogy a bébi Yoda a Star Wars új sztárja

A jó drága, de annál szebb Mandaloriannal indult be a Disney+, egy új streaming szolgáltató a piacon, ami majd a Marvel-sorozatokat is továbbviheti. A Jedi visszatér után játszódó nyolcrészes Star Wars-spinoff november 12-én debütált, és mivel a főhős, Pedro Pascal (Narcos) nem veszi le a sisakját, az ötvenéves bébi Yodának pláne nincs nehéz dolga, hogy elvigye a show-t.

Be cute or be cute not. There is no try. pic.twitter.com/ic8GT33o7c — Baby Yoda (@BabyYodaBaby) 17 November 2019

Az egyik szereplő, Werner Herzog nem véletlenül mondta a bemutatón a Varietynek, hogy elérzékenyült a forgatáson, mikor meglátta a távirányításos Yodát.

Me: Star Wars has really lost its magic for me

Also me: I CAN, WILL, AND SHOULD DIE FOR #BabyYoda pic.twitter.com/ieSNwaf9bV — courtney🔮🐾 (@taddonio) 16 November 2019

Az ötven év körüli, babakocsiban lebegő Yoda már egy hete nyűgözi le közönséget.

Everyone talking about protecting #babyyoda with their life when he can lift a space rhino 10ft in the air. Nah, he’s protecting me💀💀💀 pic.twitter.com/TGhKPmILLw — Machi (@machiokonkwo) 16 November 2019

A sorozatba már csak azért is érdemes belenézni, mert tényleg filmes minőségű, az a 15 millió dollár (~4,5 miliárd forint) részenként látszik a végeredményen. A Disney azt a Jon Favreau-t bízta meg a kivitelezéssel, akinek a segítségével elindult a Marvel az emelkedőn. Ő rendezte az első két Vasembert 2008-ban és 2010-ben, illetve producerként részt vett a Bosszúállók-filmekben is.

Kiemelt kép: Twitter