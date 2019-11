Greta Thunberg és Margaret Atwood lettek az év női

November 11-én, a New York-i Lincoln Centerben tartották a Glamour Women of the Year díjátadó gálát, melynek nyertesei az amerikai Glamour szerint nem várnak arra, hogy a világ jobb hely legyen, hanem ők teszik azzá. Bár nagyon más háttérrel rendelkeznek, van köztük író, színész és aktivista is, a magazin szerint a közös bennük az, hogy a változásért való küzdelem élharcosai mind. Díjat nyert az eseményen többek között A szolgálólány meséjét is jegyző Margaret Atwood és Greta Thunberg is, előbbi életműdíjat vehetett át, míg utóbbi az év forradalmára díjat kapta.

A magazin indoklása szerint Atwood művei valós változást indítanak be a társadalomban.

Eléri, hogy figyelj. Rémültté tesz. Különösen a nemzéssel és szaporodással kapcsolatban. Majd bátorrá tesz

– hangzott el róla a díjátadón.

További nyertesek:

Charlize Theron színésznő

Tory Burch divattervező

Megan Rapinoe válogatott labdarúgó

Ava DuVernay filmkészítő

Yara Shahidi színésznő

Kiemelt kép: Astrid Stawiarz/Getty Images for Glamour