Lábatlan békák és boszorkányűző túra az őszre

Mit csináljuk a hétvégén? Budapesti és vidéki programok októberben.

Kiállítás

Az idei World Press Photo kiállításra 4 738 fotográfus 129 országból 78 801 fotóval pályázott, a kiállítás 143 képét három héten keresztül válogatta egy 21 tagú, riporterekből és szerkesztőkből álló, nemzetközi zsűri, amely végül 25 ország 43 fotóriporterét díjazta. A nyolc kategóriában (általános hírek, környezet, természet, hosszútávú projektek, portré, hír, és sport, és az év képe, valamint új díjként az „Év képriportja”) szereplő képek mindegyike érzékenyen reagál a bolygónkat érintő eseményekre, változásokra, ami azzal jár, hogy időnként véres és megrázó látvánnyal kell megbirkózniuk azoknak, akik megtekintik a kiállítást.

Terror, boksz és lábatlan békák a 2019-es World Press Photo díjazottjai között Idén is van magyar díjazottja a világ egyik leghíresebb sajtófotós versenyének, a World Press Photónak (WPP), Máté Bence már másodszor nyert díjat a Természet kategóriában, ezúttal a kovásznai békák sorsát bemutató fotójával.

Magyarországon idén is a Magyar Nemzeti Múzeumban lesznek láthatók a felvételek, 2019. szeptember 19-től október 23-ig.

Vidéki program

Ezerszínű ősz a varázslatos LILLAFÜREDEN! Az Őszi szünetben családi jóga, élő zenés estek, fáklyás túra, gyertyafényes esti wellness, tökfaragás és boszorkányűző túra a mesés őszi Lillafüreden a Palotaszállóban!

A Bükk mesébe illő kastélya A Lillafüredi Palotaszálló filmbe illő fordulatokban gazdag története filmvászonra kívánkozik.

Mozi

Joker megállíthatatlan a mozipénztáraknál. A Batman-képregények főgonoszának bőrébe most a zseniális Joaquin Phoenix bújt, aki hátborzongatóan profi alakítást nyújt. A Phoenix-Joker a maga elé motyogó, zavart tekintetű pali a négyes-hatosról, aki vagy ránk kacsint, vagy a sínekre lök – írtuk róla kritikánkban. Nem hiába nyerte el a fődíjat a velencei filmfesztiválon.

Joker (2019), 121 perc. 24.hu: 7/10

+Ezt pedig írd be a naptáradba

Budapesten koncertezik a System of a Down, bár azért egy kicsit még várni kell, de végre-végre eljönnek hozzánk. A koncert 2020. június 17-én lesz a Budapest Arénában, de ezzel együtt is óriási hír, hogy története során először Magyarországon is fellép Serj Tankian fergeteges zenekara. Ez olyannyira nagy hír, hogy behalt a jegyeladási rendszer a System of a Down budapesti koncertjének jegyvételére. A budapesti koncertre jegyek, valamint limitált számban VIP csomagok a LiveNation és a Funcode weboldalán.