Terror, boksz és lábatlan békák a 2019-es World Press Photo díjazottjai között

Idén is van magyar díjazottja a világ egyik leghíresebb sajtófotós versenyének, a World Press Photónak (WPP), Máté Bence már másodszor nyert díjat a Természet kategóriában, ezúttal a kovásznai békák sorsát bemutató fotójával. A WPP-re idén 4 738 fotográfus 129 országból 78 801 fotóval pályázott, a kiállítás 143 képét három héten keresztül válogatta egy 21 tagú, riporterekből és szerkesztőkből álló, nemzetközi zsűri, amely végül 25 ország 43 fotóriporterét díjazta. A nyolc kategóriában (általános hírek, környezet, természet, hosszútávú projektek, portré, hír, és sport, és az év képe, valamint új díjként az „Év képriportja”) szereplő képek mindegyike érzékenyen reagál a bolygónkat érintő eseményekre, változásokra, ami azzal jár, hogy időnként véres és megrázó látvánnyal kell megbirkózniuk azoknak, akik megtekintik a kiállítást. Magyarországon idén is a Magyar Nemzeti Múzeumban lesznek láthatók a felvételek, 2019. szeptember 19-től október 23-ig. A tárlatot idén két kísérő kiállítás egészíti ki: a „Digital Storytelling” verseny díjazottjai mellett a nemzetközi karriert felmutató Borsi Flóra szürreális képeit is megtekinthetik.