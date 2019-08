Bármilyen szépeket is mond Adam Driver Scarlett Johanssonról, válni akar

Két előzetes is érkezett Noah Baumbach (Frances Ha, A tintahal és a bálna) a Netflixre készített, Marriage Story című új filmjéhez, mely egy házasság felbomlását meséli el. Az előzetesek különlegessége, hogy az egyik a feleség (Scarlett Johansson), a másik pedig a férj (Adam Driver) szemszögét mutatja be. Ezt a módszert használta a Ned Benson által rendezett Egy szerelem története is, melynek története három filmben állt össze.

Johansson és Driver mellett Laura Dern, Alan Alda és Ray Liotta is feltűnik a filmben.

A Marriage Story világpremierje augusztus 29 én, a Velencei Filmfesztiválon lesz és ősszel érlezik a Netflixre.

Kiemelt kép: Youtube / Netflix