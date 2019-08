Az űrhajós, aki szendvicset csempészett a világűrbe

A világűrben hatszor járt John Young pillanatok alatt morzsázta össze a XX. század egyik legdrágább járművét, kis híján óriási galibát okozva.

John Watts Young neve a legtöbbek számára talán egyáltalán nem ismerős, pedig a nyolcvanhét évesen, 2018-ben elhunyt űrhajós a NASA egyik legendája volt: a Gemini, az Apollo és a Space Shuttle-programban is részt vett űrhajós hat alkalommal járt a világűrben. Sétált a Holdon, vezette az első űrsiklós küldetést, sőt, négy évvel a Holdraszállás előtt történelmet írt, hiszen a Gemini-3 pilótájaként elsőként hajtott végre űrbeli manővereket, miközben elképesztő lazasággal

elővett egy sózott marhahúsos szendvicset a szkafanderéből, kis híján óriási galibát okozva.

A tartalék legénység parancsnoka, Walter Schirra ugyanis úgy döntött, hogy Young élete első űrrepüléséről egy erőt adó szendvics sem hiányozhat, így az űrközpont felé tartva beugrott a Cocoa Beachen működő Wolfie’s Restaurant and Sandwich Shopba, hogy meglepje a barátját, aki azonnal be is tömte azt az űrruhájába, majd útnak indult a kilövőállás felé.

Az űrhajósok természetesen már ekkor is hosszasan vizsgált és ellenőrzött minőségű ételeket vihettek csak magukkal az űrbe, a kenyérszeletek azonban távolról sem fértek be a keretek közé. Épp ezért is okozott óriási meglepetést, mikor két órával az út kezdete után Young nemes egyszerűséggel előkapta a szendvicset, majd néhány jóízűt harapott bele, végül pedig megkínálta vele a küldetés parancsnokaként vele repülő Gus Grissomot is.

Az egész hat betöltő illat mellett a kenyérről mindeközben lassan egyre több morzsa vált le, ez pedig akár végzetes is lehetett volna, hiszen az elképesztő összegeket felemésztő berendezések, illetve a teljes űrhajó egyetlen szempillantás alatt hibásodhatott volna meg, ha a morzsák bármelyike is a rendszerek érzékeny pontjaira jut.

A Grissom és Young beszélgetését a földi irányítóközpontban hallgató NASA-munkatársakat, illetve az Űrkutatási Hivatal vezetőit mindeközben jó eséllyel persze a szívroham kerülgette, így a nem engedélyezett ételek fedélzetre való szállítását betiltották, számos kongresszusi képviselő pedig egyértelművé tette, hogy a két férfi magánakciójával egyszerűen figyelmen kívül hagyta azt a tényt, hogy az Egyesült Államok súlyos dollármilliókat költött az űrben fogyasztható ételek kifejlesztésére.

Young karrierje ezzel természetesen nem tört ketté, sőt, még egy óriási dobása volt: hét évvel később, az Apollo-16 parancsnokaként, a Holdon vallott őszintén az úton elfogyasztott narancslé belgáztermelő hatásáról.