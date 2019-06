Kolorádó a koncerteken túl: a bajusztalan Hitler találkozása a zero waste-tel

Szerdán a nulladik nappal elkezdődik a Kolorádó fesztivál Nagykovácsi és Budapest határában, és szombatig a koncerteken kívül lesz még mit csinálni. Körülnéztünk, hogy mit.

1. Szociopoly

Csütörtök, 12.00, Erdei iskola

A Kolorádó idén különösen nagy hangsúlyt fektet az egyenlőségre, és több civil szervezettel együtt szerveztek programokat, hogy felhívják a figyelmet a mélyszegénységben élők problémáira, vagy arra, hogy milyen egy bántalmazó kapcsolat. A Szociopolyt a Gyerekesély Közhasznú Egyesület (GYERE) szervezi csütörtökön, hogy kicsit beleképzeljük magunkat, milyen harminc napot túlélni a segélyekből az ország legeldugottabb pontjain. A Szociopoly társasjátékban megkapjuk az elérhető támogatásokat, amiket feketemunkával és közmunkával is kiegészíthetünk. Van persze szerencsefaktor, de az élelmiszert ugyanúgy meg kell vásárolni, a számlákat pedig be kell fizetni.

2. Zero waste előadás és workshop

Csütörtök, 18.30, Erdei iskola

Az olyan kisfesztiválok, mint a Kolorádó pláne nem hagyhatják figyelmen kívül a környezettudatos törekvéseket, hogy minél inkább figyeljünk a mindennapokban a zero waste elveire. Ez persze nagyon nehéz, és egyik pillanatról át se lehet állni, ha világ életünkben gyűjtögettük a műanyagot, de az már szuper, ha elindulunk egy boldogabb és műanyagmentesebb jövő felé. Ebben segíthet a MOME közreműködésével a Zero waste-ről szóló előadás és workshop, ahol olyan tárgyakat készíthetünk, amik jól jönnek a környezettudatos mindennapokban. Ha ráállunk, megoldható az uzsonna és a vásárlás is a zacskók nélkül. Szombaton szintén lesz egy hasonló tematikájú workshop, amin a Müskinn segítségével gyárthatunk újrahasznosított anyagokból pénztárcát.

3. NANE önvédelmi edzés

Csütörtök, 15.00, Udvar

A Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen (NANE) egyesülete több programot is összerakott a fesztiválra. Csütörtökön például Vidák Anna mutat meg pár önvédelmi fogást a veszélyesebb helyzetekre, vagy csak, hogy minden nő biztonságban érezhesse magát, illetve pénteken egy beszélgetést tartanak a bántalmazó kapcsolatokról. Olyan kérdésekre keresik a választ, mint hogy meddig mennél el a szerelemért? Hogyan segíthetsz a barátnődnek, aki szenved a párjától, mégis mindig visszamegy hozzá?

4. Ez veszélyes?!

Péntek, 15.00, Odú

A Magyar Helsinki Bizottság pénteken körbejárja a migráció kérdését, hogy milyen érveket tudnak a jelenlévők felsorakoztatni az O1G-n innen és túl, ellene és mellette. A beszélgetést a Helsinki menekültügyi munkatársai vezetik, hogy átlássuk, mi történik Magyarországon. Ezen kívül ugyanúgy az Odúban szombat háromkor egy rendőrségi eljárást szimulálhatunk, hogy minden fesztiválozó megértse és átlássa a jogait, mikkel élhet akár egy éles helyzetben.

5. Hodworks: Sunday

Péntek, 17.30, Csűr

„Tabukkal szembemenő, vaskos, mégis finom, érzékeny humorú játék, előítéletmentes, szabad, radikális testkutatás” – így kezdi a Kolorádó ajánlója Hód Adrienn koreográfus péntek esti kortárs táncelőadásáról. A Sunday trailere után szintén egy zaklatott, fájdalmas és intenzív darabra számíthatunk Cuhorka Emese, Molnár Csaba, Marin Lemić, Simet Jessica és Vakulya Zoltán adnak elő. A zenét pedig Gryllus Ábrisnak köszönhetjük: „A zene elsődleges célja egy olyan atmoszféra megteremtése volt, ami emelkedett, de egyúttal keserű és nyomasztó is. Ami fizikai, majdhogynem klub zene, de közben kíméletlen mind a táncosokkal, mind a nézőkkel szemben. Többek közt ezért kezdett el a darab zenei világa a közös improvizációk során elkanyarodni a gabber esztétikája felé. A gabber nem összekeverendő a technóval. Gyors, agresszív, könyörtelen, utcai és magasztos, zsigeri és fennkölt. Mint egy foci himnusz” – írta az előkészületekről.



6. Bajuss

Szombat, 16.00 Árok

A kortárs freak show- és neodadaista operaként aposztrofált előadáshoz bőven elég annyi, hogy a darab főszereplői a bajusztalan Hitler és Sztálin, valamint a cseperedő közös bajszuk. A szerelmi háromszögben a hatalmat a bajusz megszerzése jelenti, de túl sok a jelentkező egy arcszőrzetre. A Kolorádón ráadásul az a plusz, hogy a látogatók egy-egy percet tölthetnek el a BajuSS mágikus vörös kockájában. Göndör László előadása a Bíborszalon és a TÁP Színház közreműködésével készült, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt támogatásával.

Kiemelt kép: Karancsi Rudolf / 24.hu