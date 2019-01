Fatboy Slim Budapesten lép fel

Budapestre jön Fatboy Slim angol DJ-producer, írja a Blikk. A Right Here Right Now, Weapon of Choice, Praise You és Eat Sleep Rave Repeat című számairól ismert zenész május 25-én lép fel a budapesti Akváriumban. A zenész, aki magyarországi klubban még sosem lépett fel, több mint 30 éves pályafutása alatt kiadott jó pár lemezt, írt filmzenéket, és számos díjat is nyert.

Fatboy Slim mellett februártól május végéig olyan DJ-k váltják majd egymást a klubban, mint Tale Of Us, Lost Frequencies, John Digweed, Matador, Wilkinson, Noisia, Netsky, Macky Gee, Markus Schulz, Andrey Pushkarev, Dax J, Perc, Kruder & Dorfmeister, HVOB Live, Magdalena, Kiasmos DJ Set, Egbert, Tommy Four Seven, Sascha Braemer, Gorje Hewek & Izhevski, Le Fleur, The Yellowheads vagy Cleri.

