Külföldre vándorolt magyarokról készített dokumentumfilm-sorozatot az RTL Klub

Február előtt az RTL Klub kiterítette a kártyáit, és elárulták, hogy milyen műsorokkal készülnek a tavaszra. Az egyik legérdekesebb mindenképpen az Isten veled, Magyarország lehet, ami egy dokumentumfilm-sorozat a külföldön szerencsét próbáló magyarokról. Ami még fontos, hogy az Éjjel-nappal Budapest az RTLII-re költözik február 18-tól. Bár a sajtótájékoztatón Kolosi Péter hangsúlyozta, hogy a főleg fiataloknak szóló, 2013 óta (!) futó napi sorozat nagyon jól teljesít, azért a főcsatornán már nem fér el. A nézettségi adatok alapján amúgy messze nem tartozik a legnézettebb műsorok közé az ÉNB, de az RTLII-n és az RTL Moston még bőven elférhet egy esti sávban a Való világot váltva.

Most, hogy elengedtük az Éjjel-nappal Budapest kezét, a helyére több formátum érkezik, például a Cápák között (Shark Tank), amiben egyáltalán nem búvárkodásról van szó, hanem pénzügyi cápákról, akik sikerre vagy eleve bukásra ítélt ötleteket segítenek. Az RTL Klub közleménye után már csak az a kérdés, hogy kik lesznek azok a nagyon, de nagyon gazdag üzletemberek:

Az izgalmas showműsor öt főszereplője a Cápák, akik a pénzügyi világ valódi sztárjai. Elképesztően gazdag és sikeres üzletemberek, kíméletlen döntéshozók, akik egy tévéműsorban is kizárólag a legígéretesebb befektetésekbe szállnak be. Heteken át szemtanúi lehetünk majd, hogyan lesz egy jó ötletből busásan jövedelmező üzlet, vagy akár annak is, hogyan lehet egy elsőre kiválónak tűnő prezentációval néhány perc alatt minden reményt elveszítve, végleg elvérezni.