Molnár Piroska: Ha valaki erre a pályára adja a fejét, az kézzel-lábbal színész akar lenni

Molnár Piroska jelenleg 13 darabban játszik. Nincs kedvence, és soha nem is volt. Csinálja, amit ráosztanak, mondja. A Nemzet Színésze a Story magazinnak adott interjúban elmesélte, hogy nem akar pihenni, nem mond nemet semmire és mindenben megtalálja a neki tetszőt. Szerencsére azt tapasztalja, hogy jelenlegi tanítványai között is vannak nagyon komoly, elhivatott fiatalok is.

„Soha nem kellett szigorúnak lennem. Ha valaki erre a pályára adja a fejét, az kézzel-lábbal színész akar lenni. Ha figyeltek, átadtam, amit tudtam. Ha meg nem, a saját kárukon úgyis megtanulták, hogy igazam volt” – mondta.

A színésznő mesélt még a lapnak azokról az évekről, amikor a kaposvári Csiky Gergely Színház tagja volt (1971 és 1978 között) és olyan színészekkel szerepelt együtt, mint Pogány Judit, Koltai Róbert, Kulka János, Jordán Tamás, Lukáts Andor vagy Lázár Kati.

„Olykor megkérdezik, visszavágyom-e Kaposvárra. Nem szoktam nosztalgiázni. Már nem találnám meg, amit ott és akkor szerettem. Immár színháztörténet, ami néhány évtizede abban a városban zajlott. Egyet akartunk: dolgozni, dolgozni, pontosan és szépen[…]Csomó mindenről lemaradtunk, ugyanakkor komoly és elmélyült munkát végeztünk. Nagyon nehéz volt hajnalban vonatra szállni, tájelőadásra járni, majd éjjel ágyba esni. Ám mégis boldogok voltunk.”

Kiemelt kép: Zih Zsolt / MTI