Filmek, amiket nem érdemes kihagyni 2019-ben

Üveg

A Széttörve 2016-ban alaposan megkavarta a kedélyeket, és nem csak azzal, hogy mennyire briliáns volt benne James McAvoy, hanem azzal is, hogy a film végére összeállt, hogy itt bizony nem egy különálló filmmel van dolgunk, hanem egy nagyobb történet részét láttuk épp, aminek ráadásul már egy korábbi epizódját is ismerhettük, ha képben vagyunk M. Night Shyamalan korábbi filmjeivel, konkrétan A sebezhetetlennel. Ez a sztori ér egybe valamelyest az Üveg történetében, melyben a sebezhetetlen David Dunn (Bruce Willis) próbálja megállítani a Széttörve huszonnégy-személyiségű főszereplőjét (McAvoy), miközben szintén A sebezhetetlenből ismert üvegcsontú Elijah Price-nak is van egy-két szava az eseményekhez. Nagyon, nagyon várjuk ezt a filmet, szerencsére már nem sokáig, január 17-én ugyanis már mozikba is kerül. (Bodnár Judit Lola)

Bemutató: január 17.

A kedvenc

A rizsparókák, lovasfogatok és csillogó paloták ne tévesszenek meg senkit: A kedvenc nem hagyományos kosztümös film, amiben BBC-kompatibilisen dramatizálják és kiszínezik nekünk a történelemkönyvek néhány bekezdését. Az előzetes és a lelkes kritikák alapján inkább maró szatírának tűnik, amiben az abszurd humor hasonlóan komoly szerephez jut, mint Giorgosz Lanthimos korábbi filmjeiben, mondjuk a teljesen elborult disztópiát bemutató Homárban. Ezúttal nem egy párhuzamos valóságban, hanem a 18. század eleji Angliában. A birodalom háborúban áll Franciaországgal, de az igazán öldöklő versengés nem a csatatéren, hanem a királyi udvarban zajlik két udvarhölgy között, akik a törékeny és manipulálható Anna királynőt próbálják terelgetni a saját céljaik felé. Rachel Weisz és Emma Stone lubickol a riválisok szerepében, de a királynőt alakító Olivia Colman állítólag mindenkitől ellopja a showt – ez eddig egy Golden Globe-bot ért neki, és sokan az Oscar-versenyben is őt tartják befutónak. (Jankovics Márton)

Bemutató: február 7.

Hidegháború

Pawel Pawlikowski az Oscar-díjjal jutalmazott Ida című filmmel már letette a névjegyét, de ha hinni lehet a kritikáknak, a Hidegháború még annál is jobbra sikeredett. A rendező a szülei életéből merítette az ötletet, és a film egy szerelem kegyetlen és romantikus története az ötvenes évek kommunista Lengyelországában, egy énekesnő és egy zenei rendező között. A filmet ráadásul nemcsak a története, hanem a lélegzetelállító vizuális megjelenése miatt is dicsérik, noha ez utóbbi már nem szokatlan azoknak, aki látták az Idát. Természetesen Pawlikowskinak ezt a filmjét is jelölték Oscarra, és a film nemzetközi visszhangját nézve még az is lehet, hogy ezt is megkapja. (Inkei Bence)

Bemutató: február 14.

Alelnök

Christian Bale régóta híres arról, hogy őrült fizikai átalakulásokat hajlandó bevállalni egy-egy szerepért. A gépészszel vagy a Hajnali mentőakcióval ellentétben most nem csont és bőrre fogyott, és nem is Batmanre gyúrta magát, inkább őrült zabálásba kezdett, hogy felszedjen húsz kilót és Dick Cheney súlycsoportjába kerülhessen. Ez persze csak kisebb része a színészi teljesítménynek, az első kritikák szerint azonban Bale elementáris erővel formálta meg George W. Bush hírhedt alelnökét, aki a háttérből tartotta kézben az amerikai politika irányítását egy évtizeden át, alaposan rajta hagyva a nyomát a 21. század történetén (a befolyásolható Busht a mindig nagyszerű Sam Rockwell alakítja). Az Oscar-díjas Adam McKay-t nem a kiegyensúlyozottság érdekli, most is csípős humorral közelíti meg a történelmi eseményeket, akárcsak a 2008-as gazdasági válságot feldolgozó A nagy dobásban. Nem lesz kíméletes Cheney-vel, amire már az is utal, hogy Christian Bale a Golden Globe-díj átvételekor egyenesen a Sátánnak köszönte meg az inspirációt, hogy hitelesen tudta játszani Amerika legnagyobb hatalmú alelnökét. (Jankovics Márton)

Bemutató: február 21.

Zöld könyv – Útmutató az élethez

Az élet tele van meglepetésekkel. Például nem feltétlenül a Dumb és Dumber rendezőjétől számítanánk egy érzékeny társadalmi kérdéseket feszegető, szívmelengető drámára, ami komoly esélyese a díjszezonnak. Mégis így alakult: Peter Farrelly filmjében egy fekete zongorista indul koncertkörútra a déli államokban, ám a helyiek „vendégszeretetétől” tartva felfogad egy nem túl bonyolult gondolkodású fehér sofőrt, aki egyben a testőre is lesz a turné során. A Zöld könyv az ő összecsiszolódásukról szól és a drámai hangütés mellett persze nem hiányzik belőle a humor sem. A film már csak azért is érdekes, mert Viggo Mortensent rég láttuk igazán érdekes szerepben, az eddigi beszámolók szerint zseniálisan egészítik ki egymást a zongoristát alakító Mahershala Alival. (Jankovics Márton)

Bemutató: február 21.

Mi

Jordan Peele rendezői debütálása elég erősre sikerült: a 2017-es Tűnj el! az utóbbi évek legnagyobb meglepetéssikere lett, sorra nyerve a díjakat és költségvetése sokszorosát hozta vissza a mozipénztáraknál. Tulajdonképpen érthető, hogy az Oscar-díjas író-rendező ugyanazon a vonalon halad tovább, a Mi is csavaros horror, amely a nyomasztás és a riogatás közben kényelmetlen társadalmi kérdéseket is feszeget. A sztori egy négytagú fekete családról szól, akik tengerparti nyaralójukba érkeznek pihenni, de az idill hamar rémálomba vált, mikor összefutnak saját gonosz hasonmásaikkal. A Mi célközönségét feltehetően azok jelentik, akik szeretik az egyszerre borzongató és elgondolkodtató filmeket. (Jankovics Márton)

Bemutató: március 14.

Hová tűntél, Bernadette?

A Mielőtt-filmek és a Sráckor atyja, Richard Linklater rendezi, és Cate Blanchett főszerepli a Maria Semple bestselleréből készült filmet, amit az eredeti tervek szerint már 2018 közepén bemutattak volna, de most úgy tűnik, lassan tényleg elkészül: márciusra tervezik az amerikai premiert, és már trailere is van. Az előzetes alapján imádnivaló, feel good családi történetet várhatunk, és néhány elbűvölő alakítást, élen Blanchettével, akinek igazán kijárt már egy ilyen energikus szerep a sok dáma, díva és ideggyenge figura után. A történet szerint ugyanis a boldog családanya, az ellenállhatatlan energiákkal élő, sodró személyiségű Bernadette egy szép napon felszívódik, senki nem tud semmit arról, hogy hova lett. Pedig életét nem nyomasztotta elnyomás, anyagi gondok, bántalmazó férj vagy szenvedélybetegség – sőt, sokak által irigyelt karrierje és családja várná vissza. És lánya, Bee, akinek eszében sincs belenyugodni anyja eltűnésébe. (Bodnár Judit Lola)

Bemutató: március 22. (USA)

Ad Astra

Az Ad Astra láthatóan az olyan monumentális, epikus, űrutazásos sci-fik nyomdokaiba szeretne lépni, mint a 2001: Űrodüsszeia vagy a Csillagok között, aminek megvannak a maga veszélyei. A főhős egy Roy McBride nevű mérnök, aki azért vállalja a hosszú és gyötrelmes utat a Neptunuszra, hogy a földön kívüli élet nyomait keresse és kiderítse, miért fulladt kudarcba apja húsz évvel korábbi expedíciója a távoli bolygón. James Gray, a rendező azt ígéri, hogy ez lesz a legrealisztikusabb űrutazás, amit filmen valaha láttunk, amivel nemcsak Kubrick 50 éves sci-fi klasszikusát, de Alfonso Cuarón pár évvel ezelőtti, lenyűgöző látványú Gravitációját is versenybe hívta. Persze nem bíz semmit a véletlenre, így a sztárok sem hiányozhatnak a fedélzetről: McBride-ot Brad Pitt alakítja, de szerepel a filmben Tommy Lee Jones és Donald Sutherland is. (Jankovics Márton)

Bemutató: május 23.

Rocketman

Elton John sokkal érdekesebb figura annál a szemüveges pasinál, aki szenvedő fejjel, fura cuccokban énekel a zongoránál többnyire érzelgős slágereket. A sztárról tehát épp ideje, hogy készüljön egy életrajzi film, mely azonban inkább egy fantasy-musical lesz az ígéretek szerint. Eltont ráadásul Taron Egerton játssza majd, és ha eddig nem jutott eszünkbe a párhuzam a Bohém rapszódiával, akkor jelezzük, hogy ezt a filmet is Dexter Fletcher rendezi. (Inkei Bence)

Bemutató: június 6.

Oroszlánkirály

Az már önmagában elképesztő, hogy hány millióan voltak kíváncsiak Az oroszlánkirály előzetesének előzetesére, de az még nagyobb kérdőjel, hogy mit várhatunk Jon Favreau animációjától. Ez nem egy új történet lesz, nem lesz új csavar, Mufasa sem áll át a jók oldalára, minden marad a régiben Elton John főcímdalával együtt. Az a különbség, hogy a technika változott annyit, hogy a CGI egészen élethűvé tegye a szavannát. Hogy ennek mi értelme, az majd kiderül, a két Oscart nyert 1994-es Disney-rajzfilm a mérce. Ha valamire, akkor a szinkronhangokra mindenképpen érdemes odafigyelni. Simba Donald Glover hangján szólal majd meg, Pumbaa lesz Seth Rogen, Mufasa James Earl Jones, Nala pedig Beyoncé. (Jánossy Villő)

Bemutató: július 18.

Once Upon a Time in Hollywood

Quentin Tarantino augusztus elején mozikba kerülő filmjének gerincét a Manson-gyilkosságok adják, de az ígéretek szerint nem csak Mansonról szól majd a produkció. A szereplők sora pedig elég, hogy milliók kapják fel a fejüket Tarantino filmjére. A Once Upon a Time in Hollywood 1969-ben, a gyilkosságok idején játszódik, Leonardo DiCaprio alakítja majd a terhesen meggyilkolt Sharon Tate (Margot Robbie) tévészínész szomszédját, Rick Daltont, Brad Pitt pedig Rick közeli barátja és kaszkadőre lesz a filmvásznon. Charles Mansont az a Damon Harriman játssza, aki a Netflix Mindhunter című sorozatában szintén a szekta vezetőjét formálja meg. (Jánossy Villő)

Bemutató: augusztus 8.

Downton Abbey

Bizony, jól olvasta a címet a kedves olvasó, és nem, nincs itt félreértés: a megasikeres, hat évadot megélt, három Golden Globe-bal és több mint egy tucat Emmyvel díjazott kosztümös sorozatból mozifilm készül, éspedig az ígéret szerint még idén mozikba is kerül. Ugyan a történetről még semmit nem lehet tudni, de úgy tudni, az eredeti szereplőgárda nagy része visszatér, tehát a sorozat rajongói alighanem kapnak egy nagy adagot abból a hangulatból, amit évek óta nélkülözniük kell. (Bodnár Judit Lola)

Bemutató: szeptember 13. (USA)

Gemini Man

A Gemini Man részben Budapesten forgott, de nem csak ettől lehet érdekes számunkra. Az alapötlet már húsz éve hánykolódott a stúdiórendszer útvesztőjében, ám végül elég jó kezekbe került: a sci-fibe oltott akcióthrillert Ang Lee rendezi, aki az Oscar-díjas Tigris és Sárkánynyal már rég bizonyította, hogy nemcsak a drámához, de a látványos akciójelenetekhez is van érzéke. A forgatás idején a Lánchídon tetején is parádézó Will Smith alakítja majd a nyugdíjba készülő bérgyilkost, akinek a legkellemetlenebb ellenséggel, önmaga fiatalabb verziójával kell felvennie a harcot a túlélésért. (Jankovics Márton)

Bemutató: október 10.

Joker

Annyira felkapott lett a Batman-képregények legnépszerűbb főgonosza, hogy párhuzamosan két film is készül róla Hollywoodban. A félresikerült Öngyilkos osztag spinoffjában Jared Leto viszi tovább a figurát, minket azonban ennél sokkal jobban érdekel, hogy Joaquin Phoenix mit kezd majd a bohócgengszterrel a Joker című filmben. Todd Phillips filmje teljesen független a nehézkes blockbusterekben épülő DC-univerzumtól, és kizárólag Joker eredettörténetére koncentrál majd. Jack Nicholson és Heath Ledger kultikus Joker-alakításainak árnyékából persze nem könnyű kilépni, de ha valakinek sikerülhet, az épp Phoenix, aki többször bizonyította, hogy manapság nincs vetélytársa Hollywoodban a megszállott karakterek megformálása terén. Az iparági pletykák szerint Phoenix nagyon ráérzett a pszichopata bohócra a forgatáson, már az első képeken is elég átható a tekintete. (Jankovics Márton)

Bemutató: október

Kisasszonyok

Az indie-istennő Greta Gerwig furcsa vállalkozásba kezd: a többnyire a hipszterek kedvenceivé váló személyes történetekben szereplő, majd elsősorban hasonlóan réteg-érdeklődést vonzó függetlenfilmeket író-rendező Gerwig ezúttal egy klasszikushoz nyúl, Lousia May Alcott ezerszer feldolgozott regényklasszikusát kreálja újra, ráadásul kosztümös formában. Gerwig forgatókönyvíróként és rendezőként is jegyzi a projektet, azaz a tőle megszokott minőség valószínűleg nem fog csorbulni attól, hogy ezúttal nem egy személyes sztorit mesél el, és azt is borítékolhatjuk, hogy közlésvágya sem hagyja cserben, Gerwig ugyanis egészen biztosan gondol egy sor dolgot a regényről, a benne felfestett női sorsokról, mint ahogy általában szeret ő nőkről, női létről mesélni. A projekthez igazi sztárparádét mozgósított, a három főszerepben a filmezéssel állítólag már felhagyott Emma Watson, Florence Pugh, valamint a rendező előző filmjében, a Lady Birdben már bizonyított lieblingje, Saoirse Ronan lesz látható. Rajtuk kívül a Szólíts a nevedennel a világhírét már megalapozott Timothée Chalamet, Laura Dern, sőt, Meryl Streep is feltűnik majd a filmben, aminek magyar premierdátuma egyelőre ismeretlen, az amerikai bemutatót 2019 karácsonyán tervezik. (Bodnár Judit Lola)

Bemutató: december 25. (USA)

The Irishman

Már az a tény, hogy Robert de Niro végre drámában szerepel, és nem megint valami bugyuta vígjátékban, izgalmassá teszi ezt a filmet. Mit szóljunk akkor ahhoz, hogy ezt is Martin Scorsese rendezi, és szerepel benne Al Pacinótól Joe Pescin át Harvey Keitelig egy rakás legendás név? Az Irishman Jimmy Hoffa (Pacino) szakszervezeti vezető meggyilkolását mutatja be, De Niro pedig a bérgyilkosnak tartott Frank Sheerant játssza. A film a Netflixen lesz látható valamikor az év folyamán. (Inkei Bence)

Bemutató: 2019

