Nem kis traumával jár, amikor az embert utoléri a múltja

Még idén új filmmel jelentkezik a most éppen az Aquamanben látható Nicole Kidman. A színésznő híres arról, hogy elképesztő átalakulásokat vállal be egy-egy szerep kedvéért. Ez a Destroyerben is jól látszik, melyben egy bűnbandába fiatalon beépült, Los Angeles-i rendőrt alakít, aki kénytelen szembenéznie az őt ott ért, múltbeli traumájával. A filmhez most új előzetes érkezett:

Erin (Kidman) tizenhat évvel ezelőtt beépült a rettegett Silas bűnbandájába a kaliforniai sivatagban, de amikor a szervezet egy brutális balhéja rosszul sült el, a nő lebukott, Silas pedig elmenekült. Silas azonban most hirtelen felbukkan, és a történelem legnagyobb bankrablását tervezi. Erin azonban ezúttal nem hagyja kicsúszni őt a kezei közül.

A Karyn Kusama (Æon Flux) által rendezett filmben Kidman mellett szerepel még Sebastian Stan (Amerika Kapitány – A tél katonája, Én, Tonya), Toby Kebbell (Ben Hur) és Tatiana Maslany (Sötét árvák) is.

A Destroyert december 25-én mutatják be Amerikában.

Kiemelt kép: VALERIE MACON / AFP