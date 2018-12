Végre kiderült, szerepel-e Natalie Portman a Star Wars 9-ben

Natalie Portman a Buzzfeednek adott interjút, mikor a riporter rákérdezett, igazak-e a pletykák, miszerint tényleg feltűnik a Star Wars 9. részében, írja az nme.com. A színésznő eléggé megdöbbent a kérdésen, és nevetve a következőt válaszolta:

„Valóban? Nem tudok erről semmit sem. Azt gondolom, hogy ez nem igaz, mert én még nem hallottam erről.”

Natalie Portman addresses the rumors that she'll be reprising her role as Padmé Amidala in #StarWars: Episode IX 👀 pic.twitter.com/mStIBOgjMh

— AM2DM by BuzzFeed News (@AM2DM) December 20, 2018