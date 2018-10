Röhrig Géza Ed Harrisszel és Jesse Eisenberggel forgatja következő filmjét

Áprilisban, a New York-i Tribeca filmfesztiválon mutatták be Röhrig Géza új filmjét, a The Dustot, melyben Matthew Broderick oldalán bukkan fel. Most úgy tűnik, újra nemzetközi filmben fog szerepelni, mégpedig elég illusztris társaságban, írja a Deadline. Az Oscar-díjas Saul fia főszereplője a Jonathan Jakubowicz (Emberrablók városa, Kőkezű) által írt és rendezett Resistance című második világháborús filmben olyan színészekkel szerepel majd, mint Ed Harris (A szikla), Edgar Ramirez (Carlos), Clémence Poésy (Harry Potter és a tűz serlege) és Jesse Eisenberg (Social Network).

A történet Marcel Marceau (Eisenberg) francia pantomimművészről szól, aki a világháború alatt részt vett a francia ellenállásban, és több ezer árva életét mentette meg. Az ő unokatestvérét alakítja majd Röhrig a filmben.

A rendező azt nyilatkozta, hogy a Saul fia és a Pénzhamisítók a két kedvenc második világháborús filmje, így egyáltalán nem meglepő, hogy Röhrig is szerepet kapott új produkcióban.

A Resistance-ot 2019-ben mutatják be.

Kiemelt kép: Mohai Balázs / MTI