Für Anikó még sosem volt ilyen boldog

Für Anikó volt D. Tóth Kriszta vendége az Elviszlek magammal című műsor legújabb részében. Az Örkény Színházba vezető autóút során szakmai és magánéleti témákról is szó esett, például arról, hogy Für miért érzi bóknak, ha outsidernek nevezik. Mint mondja, sokáig igyekezett megfelelni az előírásoknak és a szabályoknak, de ma már minimális kísérletet sem tesz erre. Mára megtanulta elengedni a dolgokat, és észrevette, hogy sokszor épp akkor teljesülnek a vágyai, mikor már nem akarja görcsösen elérni őket. A 40-es évei végén indult másodvirágzása, mikor egyedül maradt egy 16 éves kapcsolat után. Ekkoriban talált rá mostani férjére, akivel azóta együtt nevelik közös gyereküket, Andrást. Most állt be az az idill, ami után annyira sóvárgott egész életében.

Nem is abban nőttem föl, és eddig nekem sem sikerült megvalósítanom. Azt gondoltam, hogy nem igaz, édes istenem, ekkora lúzer vagyok, hogy ez nekem soha nem jön össze? Szerencsére utánam nyúlt a Jóisten ezekkel a dolgokkal. Sejtettem, hogy későn érő típus vagyok, de azt nem, hogy ennyire.

Arról is beszélt, hogy milyen meghatározó élmény volt számára a szülővé válás.

Meggyőződésem, hogy amíg az ember nem lesz szülő, egy csomó ajtó csukva van benne, amiket az a kis lény nyit ki. Az a semmihez sem hasonlítható összetartozás és kapcsolat. Nem is tudod, mik vannak benned

– mondta, de aztán hozzátette: nem azt mondja hogy ez az egyedüli lehetőség a személyiség kibontakozására, csak azt, hogy akiben megvan a késztetés, az ne tartsa vissza magát. De szerinte a kiteljesedéshez mindenkinek oda kell adnia magát valami ügynek, legyen az festészet, asztalosság vagy a szegények megsegítése.

