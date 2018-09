Halálra gázolt egy idős embert Gary Numan turnébusza

Az Egyesült Államokban, az Ohio állambeli Clevelandben halálra gázolt egy 91 éves férfit Gary Numan (valódi nevén Gary Anthony James Webb) turnébusza. A balesetet követően az angol énekes, zenész és zenei producer lemondta a városban tervezett koncertjét – számolt be róla a Rolling Stone (via Index).

Úgy tudni, hogy az idős férfi az egyik zebrán kelt át az úttesten egy kocsit tolva maga előtt, amikor feltűnt a turnébusz és elütötte. Az eset a Numan koncertjének otthont adó House of Blues közelében történt, az egyelőre azonosítatlan férfi életét a kiérkező mentők már nem tudták megmenteni. Az utolsó kenetet az egyik közelben álló templomból a helyszínre siető pap adta fel az áldozatnak.

We are all utterly devastated by the fatal accident involving our tour bus in Cleveland earlier today. Full statement below: pic.twitter.com/dpzPOgJyCp

— Gary Numan (@numanofficial) September 24, 2018