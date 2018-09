Lilly Allen depressziós volt és escortlányokkal feküdt le

Az Instagramon tett közzé őszinte bejegyzést a hét elején Lilly Allen, aki ebben arról írt, hogy néhány évvel ezelőtt annyira magányos és elveszett volt, hogy több ízben női escortoknál keresett társaságot.

A 33 éves énekesnő posztja szerint ezekre a légyottokra 2014-ben a Sheezus című harmadik albuma turnéja idején került sor és most azért döntött úgy, hogy beszél róluk, mert megtudta, hogy a hamarosan megjelenő életrajzi könyvében is vall ezekről az élményeiről, csakhogy ez a Daily Mail tudomására jutott és úgy gondolta, inkább megelőzi a lapot és kiteregeti a szennyest, mielőtt írnának róla.

Az instagramos vallomása óta a The Project (via New Musical Express) készített először interjút Allennel, aki ebben újabb részleteket árult el arról a bizonyos négy évvel ezelőtti sötét időszakáról és arról, mi vezette arra, hogy escortlányokhoz forduljon: