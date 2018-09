Elkezdték forgatni Statham és A Szikla Halálos iramban-moziját

És a munkálatokról már meg is jelent az első kép, amit éppen Dwayne Johnson tett közzé.

Lassan egy éve, hogy bejelentette a Universal Pictures stúdió a Dwayne Johnson és Jason Statham főszereplésével készülő (első) Halálos iramban-spinoffot, amely (a két nagyágyú népszerűsége miatt) nyomban elsőbbséget is kapott, azaz már a Halálos iramban 9 előtt megcsinálják.

A produkcióról aztán már idén kiderült, hogy a két akciósztár által a filmszériában megformált karakterek után a Hobbs And Shaw címmel készül és a levezénylésére végül az a David Leitch szerződött le, aki a John Wick társrendezése után eddig az Atomszőkét és a Deadpool 2-t tette le az asztalra. A kaszkadőrből lett direktor leszerződése óta nem érkezett hír a Hbbs And Shaw alakulásával kapcsolatban, mire most a közösségi médiában rendületlenül aktív Johnson a Facebookon egy kép kíséretében felfedte, hogy a mai napon megkezdődött a forgatás. A fotón Statham és Leitch látható néhány sportautó társaságában:



A címe és a bemutatója mellett egyelőre nem tudni sokat a produkcióról, melynek forgatókönyvét Chris Morgan (Halálos iramban 6-7-8, 47 ronin) és Gary Scott Thompson (Halálosabb iramban, Árnyék nélkül) dolgozta ki. A szereplőgárdát Statham és Johnson mellett egyelőre Vanessa Kirby és az Arany Glóbusz-díjas Idris Elba alkotja, illetve a korábban elterjedt pletyka szerint a Halálos iramban 8 gonosza, Cipher szerepében Charlize Theron is visszatér a spinoffban, de ez még mindig nem biztos.

A Hobbs And Shaw jelen állás szerint 2019. augusztus 2-án fog debütálni az amerikai mozikban.

Kiemelt kép: Universal Pictures