Megint kiderült, hogy van lejjebb a tévében

Továbbra is ugyanaz a kérdés merül fel a Szenzációs négyessel kapcsolatban: mit nézünk és miért? Ezen kívül sajnos Alföldi Róbert megállapítása is teljesen a helyén van, hogy amikor azt hiszed nincs lejjebb ÉNB Lali törölközős száma után, akkor Ken babaként kezd rém hamisan énekelni egy műanyag öntvénnyel a fején. Régóta nem láttunk olyan pusztító tartalmat a két fő kereskedelmi csatorna egyikén, mint a Szenzációs négyes. A nézők egy része nem véletlenül pártolt el, szüntelen a szekunder szégyen, még akkor is, ha kezdjük megszokni, hogy főműsoridőben az a produkció, hogy Szabó Zsófiék totyogva hoverboardoznak, mások meg cirkuszi mutatvánnyal próbálkoznak, tányérokat pörgetnek. De nem, még mindig nem lett jobb a show, amely tényleg egy óriási öngól az RTL Klubnak, úgy is, ha jönnek a nézők, úgy is, a zsűri felfele húzza a minőséget. Nem hallottam még ennyi embertől egy trash-sel kapcsolatban se, hogy kik ezek a tévében, és mit akarnak? Két órányi rácsodálkozás, hogy negatív tévétörténelmet írtunk.

Semmi, de ha az a legértékelhetőbb és legviccesebb előadás egész este, hogy Csonka Pici egy felfújt karral öltáncol Ráskó Eszternek, előtte meg a kivetítő segítségével szikrákat szór a feneke, az már baj. Az oké, hogy a szórakoztatás a cél, és nem a National Geographic hétköznap esti világháborús, ismeretterjesztő részeit nézzük, de azért van egy határ, és ezt az RTL Klub most elérte. A színfalak mögött valaki nagyon elszámította magát a koncepcióval kapcsolatban, és ezt bizonyítja pár produkció a kocsoportok ötletei alapján:

ÉNB Lali Kenként Barbie-val az oldalán sértette a füleket nagyon sok latexszel

Oszvald Mariká ék Magyar Attila vágyai nyomán szinkronúsztak medence nélkül, de szigorúan orrcsipesszel, kezeslábasban

ék vágyai nyomán szinkronúsztak medence nélkül, de szigorúan orrcsipesszel, kezeslábasban Szabó Zsófiék hoverboardoztak, és így ennyi, nem ment nekik, de legalább nem riogattak bárkit Michael Jacksonokkal

Csonka András ugye sztriptízelt vetkőzés nélkül, de félrecsúszott műmellbimbókkal

Szabó Simon bajuszt és parókát ragasztott talpaira, és így adta elő a megismerkedésük történetét a feleségével az első randitól a gyerekig (ez volt a legkedvesebb Csonka mellett)

Ebből már látszik, hogy mennyire kilógott a sorból, amikor a Viszkisből vagy az Egynyári kalandból ismert Szalay Bence két futógépen sétálva énekelte el Radnóti egyik versét. Az ötlet jó, csak hogy vegye komolyan bárki az ilyesmit egy Lali után? Az RTL Klub nem találta meg az egyensúlyt a hulladék, de szórakoztató trash és az építő tartalom között. Igen, tudjuk, hogy sírnunk kéne Szabó Gyula (a múlt héten Szabó Zsófi népmesélt) mesehangján vagy Szalay Bence szavalásán, mégis lehetetlen. Beleég minden kellemetlen rész az agyunkba, így egyszerűbb dolga lesz a TV2-nek kicsit később, látják, hogy mi az, amit soha, de soha ne csináljanak a képernyőn.

A hamarosan induló Csak show és más semmi hasonlóan nagy ökörködés lesz, de talán leszűrik a tanulságot, hogy lehet elszúrni egy vasárnapot. Pontosan úgy, mint a Szenzációs négyesben. Értjük, hogy a szereplők jól érzik magukat, ÉNB Lali is szereti adni a hülyét, Szabó Zsófi az érzékeny megértőt, Oszvald Marika az ufót, Tóth Gabi az aranytorkút, de otthonról olyan ez, akár egy atombomba. Alföldi Róbert sem hiába kapkodja a fejét, hogy mivel ül szemben. Legalább megmondja, ha valami kritikán és övön aluli, ügyesen ugrik át a trashről a komolyan értékelhető produkciókra. Mindenkit a maga skáláján értékel: van egy Lali-skála, és egy mindenki más-skála.

A Szenzációs négyes a színvonallal csúszik egyre lejjebb

Az elmúlt hét nézettségi adatai alapján látszik, hogy a kereskedelmileg legfontosabb korcsoportban (18-49 évesek) letaszíthatatlan a dobogó legfelsőbb fokáról az RTL Klub, nincs is igazán konkurenciája. A TV2 maximum a 18-59 évesek között találhatja meg a számításait. Szóval az RTL Klub nyerte a hetet, az viszont érdekes, hogy a múlt héten az összesített, kereskedelmi toplistán hetedik helyen végzett Szenzációs négyes 17 százalékos közönségaránnyal most a tizenhetedik helyre csúszott le 13,4 százalékkal. Ez azt jelenti, hogy a kicsit előbb kezdődő Gru 2 (15,5 százalék), majd a Nagyfiúk 2 (17,1 százalék) is megverte a Szenzációs négyest.

Elképzelhető, hogy ez pontosan azt mutatja, hogy a show nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, és bár papíron jól mutatott, hogy a hírességek bohóckodnak, élőben már nem ugyanaz. Nem kell sajnálni azért a csatornát, A mi kis falunkkal verhetetlenek, amíg a múlt héten 27,4 százalékos közönségarány hoztak össze a harmadik évad első részével, addig most rátettek pár százalékpontot, és 32,2 lett a vége.

A hétvégi műsorokon túl a Nyerő páros szintén bejött, a nézőszám szerinti toplista szerint legerősebb keddi napon 23,8 százalékos közönségarányt ért el a 18-49-es nézők között, míg a párhuzamosan futó MasterChef a tízet sem tudta meg ugrani ugyanezen a napon. Még mindig nem kaptak rá az emberek a TV2-s főzésre.

