Folytatódik a Rendőrakadémia

Az elmúlt több mint 20 évben nem egyszer elterjedt, hogy folytatódhat a ’80-as évek jól ismert és népszerű filmszériája: a Rendőrakadémia (Police Academy), azonban ebből végül sosem lett semmi.

Most ismét ott tartunk, hogy felröppent a nyolcadik film híre, ráadásul a rajongók számára az adhat bizakodásra okot, hogy a folytatás készüléséről az a Steve Guttenberg számolt be a Twitteren (via HVG), aki a franchise egyik emblematikus karakterét, Carey Mahoney-t alakította az első négy filmben.

Adam , the next Police Academy is coming, no details yet, but it is in a gift bag being readied! https://t.co/HxzdmqS6WP

— Steve Guttenberg (@SteveGuttbuck) September 3, 2018