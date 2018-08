Kiderült, ki fogja játszani Charles Mansont Quentin Tarantino filmjében

A hírhedt gyilkos szerepét egy ausztrál színész kapta.

Al Pacino is benne lesz Tarantino Manson-filmjében

Bruce Lee is megjelenik Tarantino új filmjében

Már eddig is jópár casting-témájú hír jött Quentin Tarantino új filmjéről, a Volt egyszer egy Hollywoodról: abban többek között meg fog jelenni Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino, Burt Reynolds, Margot Robbie, Dakota Fanning, James Marsden és Tim Roth is. Most viszont talán az egyik legfontossabb szerep kelt el a hatvanas évek Hollywoodját több szálon, köztük a Tate-gyilkosság történetén keresztül bemutató filmben: kiderült, ki fogja játszani Charles Mansont, a hírhedt bűntény megtervezőjét.

A szerepet egy ausztrál színész, Damon Herriman kapta, akit a nézők a Préda című sorozatból, valamint az Ausztrália bandáiból ismerhetnek. A film nem kizárólag a Manson-gyilkosságokra fog koncentrálni, de a Ponyvaregény-szerűnek sejthető film szálai között ott lesz Sharon Tate (Margot Robbie) meggyilkolásának története is, valamint az ügyben először meggyanúsított Bruce Lee, illetve Tate férje, Roman Polanski is feltűnnek majd.

Kikerült az első fotó Tarantino új filmjéből, és az internet megőrült Pedig nincsen rajta semmi különös, csak két kicsípett fickó. Jó, az a két fickó Brad Pitt és Leonardo DiCaprio, de akkor is. Mutatjuk, persze.

A Volt egyszer egy Hollywood 2019 augusztus 8-án kerül a magyar mozikba.

Kiemelt kép: John Malmin/Los Angeles Times via Getty Images