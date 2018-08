Kevin Spacey-nek annyi, de a társainak sem lesz egyszerű visszatérni Hollywoodba

Kevin Spacey-nek nagy valószínűséggel annyi. Nézhet más foglalkozás után, vagy felélheti az amúgy tisztességes tartalékait, amit az utóbbi években főleg a Kártyavár című sorozatnak köszönhetően gyűjtött. Legutóbbi (utolsó?) filmje, a Billionaire Boys Club nevetségesen alacsony, 126 dolláros (kb. 35 ezer forint) nappal nyitott, és a hétvégén sem érte el az ezer dolláros lélektani határt (szép társasághoz csatlakozott a film), 618 dollárnál (173 ezer forint) megállt, ami a 15 millió dolláros (~4,2 milliárd forint) költségvetéshez képest óriási bukta. Spacey a karrierjének végét októberi botrányának köszönheti, mikor egykori kollégája elárulta, hogy a színész 14 éves korában szexuálisan molesztálta. A #MeToo mozgalmat Harvey Weinstein hulláma indította el, de nem ő volt az egyetlen, aki elfelejtheti Hollywoodot. Megnéztük, hogy a szexuális zaklatásos történetek után majdnem egy évvel hogyan alakult a vádlottak élete, és hogy teljesíthetett Spacey filmje ennyire rosszul.

Kevin Spacey majdnem nagyobbat bukott, mint Weinstein

Mi történt? Harvey Weinstein után szinte egyből fény derült Kevin Spacey múltjára. 2017. október 30-án az új Star Trek sorozat szereplője, a most 46 éves Anthony Rapp adott egy interjút a Buzzfeednek, amiben elmondta, hogy 14 éves korában zaklatta az akkor 27 éves Spacey. A színész azzal védekezett, hogy nem emlékszik az esetre, sajnálja, és amúgy meleg. Mindezek után több mint egy húsz lehetséges áldozat vallott Kevin Spacey ellen, aki állítólag rendszeresen megmérgezte a forgatások hangulatát, nehéz volt vele dolgozni.

Mi lett a következmény? A Netflix azonnal reagált, felfüggesztette a Kártyavár új évadának forgatását, majd hamarosan bejelentették, hogy a kulcsszereplőt alakító Spacey-től el is köszönnek. Ráadásul a Gore Vidal amerikai íróról szóló Gore című életrajzi filmet sem mutatják be a színésszel, mellyel a streaming szolgáltató 39 millió dolláros (~11 milliárd forint) veszteséget vállalt. Ridley Scott meg egyszerűen kiradírozta Spaceyt A világ összes pénzéből, és az Oscar-díjas Christopher Plummerrel helyettesítették. A legutolsó filmjét, a Billionaire Boys Clubot végül bemutatták, de minek, ha nem is reklámozták, és csak pár moziban (tizenegy amerikai terem adta) vetítették? A filmet már júliusban DVD-n kiadták, így másfél millió dolláros hasznot hozott, ami jól hangzik a 618 dolláros bevétel mellett, de még mindig ciki a 15 milliós büdzséhez képest.

A szexuális zaklatás minden formáját elítéljük, és támogatjuk az áldozatokat. Ugyanakkor egy nehéz döntést hoztunk meg, hogy bemutatjuk a filmet. Hisszük, hogy meg kell adjuk a lehetőséget a többi szereplőnek, és annak a több száz embernek, akik a stábban dolgoztak, hogy lássák a kész produkciót, és az elérjen a közönséghez.

– nyilatkozta a stáb egyik tagja a bemutató előtt.

Bár leadta egy-két amerikai mozi a filmet, jól eldugták a közönség elől a produkciót. A plakátról letörölték Spaceyt, és volt olyan kritika, ami a Los Angeles-i Wall Street farkasának beillő történetben azt rótta fel, hogy a színész azért is ijesztő, mert kiderült, hogy a manipulatív, egoista karaktere közelebb áll a valósághoz, mint azt gondolnánk. Spaceyt semmiképpen sem kell sajnálni, a két fiatalabb kollégáját viszont annál inkább: Taron Egerton a Kingsmanben tűnt fel (legutóbb Magyarországon forgatta a Robin Hoodot), és egész biztos jót tett volna a karrierjének egy olyan film, aminek van sajtója, és foglalkoznak vele a kritikusok. A másik főszereplő, Ansel Elgort megismerhette Spaceyt a Baby Driverben, viszont nem ebből a produkcióból fogunk rá emlékezni, az tuti.

Csőd vagy milliárdos nyugdíjas évek? Valahol a kettő között, de persze pontos számlakivonattal nem fogunk tudni szolgálni. Az, hogy a Billionaire Boys Club felsült, nem fogja földhöz vágni Spaceyt, elsősorban hosszútávon lehetnek gondjai, amikor tényleg nem fogják alkalmazni. A színészt 12 millió dollárral (~3,4 milliárd forint) a Forbes a negyedik legjobban fizetett tévés színésznek lőtte be 2017-ben. Ebben főleg a Kártyavár gázsija játszott közre, Spacey részenként 500 ezer dollárt (~140 millió forint) kapott, de a produceri kreditért még több járhatott, így legalább 6,5 millió dollártól (~1,9 milliárd forint) esett el a tavalyi botrány után. Szintén a Forbes találgatott Spacey gazdasági helyzetéről, miszerint valószínű, hogy a nem vele forgott hatodik évadért is kapott előre pár milliót, amit zsebre tehetett.

A színészi pályája mellett Kevin Spacey alapítványa szintén becsukhatta az ajtót. Fiatal, feltörekvő színészeket segített, de február végén megszűnt a szervezet, ahogy az online tanári állásának szintén lőttek a százezer dolláros fizetéssel együtt, aminek a 30 százalékától búcsúzhatott el.

Harvey Weinsteint szépen lassan elfelejtjük

Mi történt? Párhuzamosan a New York Timesszal Woody Allen fia, Ronan Farrow is dolgozott az egyik legbefolyásosabb amerikai producer le- és megbuktatásán. Harvey Weinsteint Rose McGowan és az azóta szintén zaklatási botrányba keveredett Asia Argento színésznő nemi erőszakkal vádolta. De itt nem állt meg a sztori, több tucat nő írta ki magából a producerrel való tapasztalatát, illetve elindult a szexuális zaklatások elleni harc jelképe, a #MeToo-mozgalom. A Twitterrel az élen az összes közösségi oldal hirdette, hogy többé nem kell eltitkolni az ehhez hasonló eseteket. Weinstein ellen mindeközben rengeteg híresség szólalt fel, többek között Gwyneth Paltrow és a Trónok harca Cersei-je, Lena Headey is elmondta, hogyan kezdett ki velük a producer.

Ha nincs Woody Allen molesztási ügye, talán Hollywood legnagyobb botránya is elmarad Nem véletlen, hogy éppen Woody Allen fia robbantotta ki a filmes szakma legnagyobb botrányát. A rendező hétéves lányát molesztálta, mégsem kapott kellemetlen kérdéseket, Weinstein viszont kitaszította Hollywood.

Mi lett a következmény? Weinsteint szinte azonnal kirúgta az igazgatótanács a saját produkciós cégéből. A producer ellen vádat emeltek, feladta magát, végül egymillió dolláros óvadék ellenében szabadlábon védekezhet. Mindenki elfordult tőle, a szakma már nem látja szívesen: egykor az Oscar-gála egyik főszereplője volt, de ma már a lábát se teheti a vörös szőnyegre.

Csőd vagy milliárdos nyugdíjas évek? Szinte biztos, hogy az utóbbi. Weinstein nem egy filmmel robbant be, nem dolgozott évekig Zs-kategóriás filmekben színészként, hogy aztán felfedezzék, és milliós gázsit kapjon (a testvérével mégsem a leggazdagabbak Hollywoodban, ennek okairól a Forbes hosszabban is írt). A másik oldalról figyelte és táncoltatta Hollywoodot, ő szakította nagy pénzt. A vagyona nagyságáról megoszlanak a cikkek, de mindenképpen sok százmillió dollárban kell gondolkodni. Weinstein Oscart is nyert a Szerelmes Shakespeare-rel, és a cége olyan filmeken dolgozott, mint A király beszéde, a botrány viszont az üzlete végét jelentette. A cég kénytelen volt csődeljárást kezdeményezni, miután a producer ellen vádat emeltek és egy lehetséges befektetőcsoport megszakította a vállalattal a tárgyalásokat. Végül csak sikerült a Weinstein Co-t valakire rásózni.

A másik nehezítő körülmény Weinstein pénztárcáját nézve, hogy felesége, Georgina Chapman elhagyta, a válás pedig sok millió dollárjába kerülhet. A rengeteg ingatlan viszont megakadályozza, hogy a producer valaha is anyagi gondokkal küzdjön. Miután kiderült, hogy Weinstein évtizedekig molesztálta a kolléganőit, eladta egyik házát 1,65 millió dollárért (~462 millió forint), de ezen kívül a volt házaspár tulajdonában állt két óceánparti ingatlan Connecticutban, egyenként majdnem tízmillió dollár értékben.

Akik megúszták

A #MeToo nem egy, és nem két színészt rántott magával, de néhányukról már megfeledkeztünk. Dustin Hoffman már túl van a nyolcvanon, és egyébként sem nagyon dolgozik, és James Toback rendező sem akkora sztár, hogy olyan magasról zuhanjon le, mint Spacey vagy Weinstein. Tobacket egyébként összesen öten jelentették fel, de idén áprilisban a Los Angeles-i ügyészség végül nem emelt vádat ellene, mivel négy esetben már elévült a bűncselekmény, az ötödik esetben pedig a felperes nem jelent meg a bíróság előtt. A további, zaklatással gyanúsított színész vagy egyéb filmes neve pedig még kevésbé közismert.

De a legnagyobb kérdőjel mégis Woody Allen mellett áll, akiről pár évente megemlékezik a sajtó, hogy egykor nevelt lánya molesztálásával vádolták. Az egész történetnek dupla csavart ad, hogy a rendező fia, Ronan Farrow hozta le a Weinstein-sztorit, és többször élesen szólalt meg apja múltjáról.

Neked melyik a kedvenc Woody Allen-filmed? Mielőtt válaszolnál, tudnod kell, hogy amikor 7 éves voltam Woody Allen megfogta a kezem, és felvitt egy sötét, gardróbszerű padlásra a második emeleten. Azt mondta, hogy feküdjek a hasamra, és játsszak a bátyám elektromos vonataival. Aztán szexuálisan zaklatott.

– írta a rendező nevelt lánya, Dylan Farrow 2014-ben egy nyílt levélben.

A #MeToo évében Woody Allen ismét előkerült, sokan elhatárolódtak tőle, vállalták, hogy nem dolgoznak vele a jövőben. Készülő filmjében több fiatal színész mondott le a gázsijáról, köztük az Oscarra is jelölt Timothée Chalamet. Bár mi is úgy cikkeztünk Allenről, hogy eljött az idő, mikor elköszönhet Hollywoodról, de mintha ismét a feledés homályába merülne az érintettsége és zaklatásos ügye. Könnyen elképzelhető, hogy Woody Allen a jövőben is hozza a filmjeit a stílusával együtt, és nem megy tönkre a #MeToo-ban. Elvitték helyette mások a balhét.

