Kevin Spaceyt teljesen lenullázta a zaklatási botrány

Kevin Spaceyt azután rúgták ki a Netflixtől, hogy az új Star-Trek-sorozat szereplője, Anthony Rapp nyilvánosságra hozta, hogy a színész 14 éves korában zaklatta. Az esetet követően Spaceyt kiírták a House of Cards című sorozatból, a főszereplésével készült, a Gore Vidal amerikai íróról szóló Gore című életrajzi filmet be sem mutatják. Ridley Scott is lecserélte Christopher Plummerre az All the Money in the World-ben. A színész mindenhol elvágta magát, egy korábban forgatott filmjét ugyanakkor mégis bemutatta a stúdió, de hiába, ugyanis a kutya sem kíváncsi rá.

A Billionaire Boys Club a héten került a mozikba, és a Vulture magazin számításai szerint mindössze tíz ember volt kíváncsi, és az amerikai jegyárak alapján eddig csupán 126 dollár bevételt hozott. Ahogy az Index is említi, a film ugyan már fizetős formában egy ideje elérhető online, illetve mindössze tíz moziban vetítik, de a kasszáknál befolyt összeg így is nevetségesen alacsony.

A nézők távolmaradása ráadásul azért is meglepő, mert Spacey mellett olyan fiatal sztárok szerepelnek a filmben, mint Ansel Elgort (Csillagainkban a hiba, Baby Driver) és Taron Egerton (Kingsman-filmek, Eddie, a sas) ráadásul igaz történeten alapul, ami általában extra vonzerőt jelent a nézők körében.