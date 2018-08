Még mindig nincs sokszínűség Hollywoodban

Tíz éve stagnál a nők és a kisebbségek reprezentációja a hollywoodi filmekben, derül ki az Annenberg Intézet éves tanulmányából. A szakértők 1100 olyan filmet elemeztek, ami 2007 és 2017 között készült, és 48757 filmes karakter tulajdonságainak és hátterének figyelembe vételével arra jutottak, hogy az elmúlt évtizedben szinte semmi fejlődés nem történt a sokszínűség érvényesítésében.

Ahogy tíz éve, most is csak a filmek harmadának nő a főszereplője, és a szöveggel rendelkező női karakterek száma is fele a férfiakénak. A kamera mögött még rosszabb a helyzet. A jelenleg dolgozó rendezőknek mindössze 7.3 százaléka nő. Ez azt jelenti, hogy a vizsgált, nagy sikerű filmek közül mindössze 43-at rendezett nő, és ebből is összesen csak négyet színesbőrű nő. A faji helyzet máshol sem túl arányos: a filmek szereplői között 70 százalékban vannak a fehérek, a más etnikumúak pedig abszolút kisebbségben. Ezen felül az LMBTQ+-közösség tagjai, és a fogyatékkal élők is alul vannak képviselve.

Habár az intézet tanulmánya nem fest túl rózsás képet, szerintük a jövő méltányosabb lesz: becslésük szerint a következő három évben bemutatandó száz legjelentősebb film már sokat fog azért tenni, hogy javítson a lelombozó statisztikán.

