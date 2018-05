Az eredeti szereposztással térhet vissza a Zombieland

Nem csak hogy lesz Zombieland 2, még a csapat is visszatér.

Közel tíz évvel az első után elkészülhet a második Zombieland-film, pedig már a legkeményvonalasabb rajongók is letettek a dologról. Most viszont dupla jó hír érkezett: nemcsak a sztori, de az eredeti szereposztás is visszatérhet a folytatásra.

A dologra úgy derült fény, hogy a Zombieland forgatókönyvét jegyző Rhett Reese és Paul Wernick a Vulture-nek mesélt arról, hogy mit is kezdtek a rájuk szakadt szabadidővel az után, hogy befejezték egy, a napokban mozikba kerülő másik sequel forgatókönyvét: valami aprócska, tíznézős függetlenfilm folytatásáról van szó, valami Deadpool 2-ről. A duó most, hogy ráér, elkezdett a Zombieland 2 forgatókönyvén dolgozni, és alighanem igyekeznek is vele, ha élni akarnak a szűkös idő adta marketinglehetőséggel: az első film 2009 októberében került mozikba, és ha elég gyorsan összehozzák a melót, épp tíz évvel később érkezhet meg a folytatás.

Nem tudjuk, mit adsz valakinek a tizedik születésnapjára, de lehet, hogy a Zombieland 2 lesz az.

– mondta Wernick az interjúban kiemelve, hogy a tervek szerint a jövő év elején már el is kezdenék a forgatást, épp azért, hogy az októberi premierdátum megvalósítható legyen. Jelen állás szerint mindehhez sikerült megnyerni az eredeti csapatot is: Emma Stone, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg és Abigail Breslin jó eséllyel visszatér, még ha Reese és Wernick hangsúlyozta is, hogy még semmi sem hivatalos.

Kiemelt kép: Columbia Pictures