Ötemeletes péniszt festettek egy stockholmi ház falára

A The Guardian számolt be róla, hogy Stockholmban jelent meg legújabb alkotása az utcai művész Carilona Falkholtnak, aki egy gigantikus kék hímvesszőt festett a svéd főváros egyik épületére.

Carolina Falkholt … standing proud on the streets of Stockholm right now. Well, at least for the next couple of days. . . . . #carolinafalkholt #streetartstockholm #gatukonststockholm #globalstreetart #globalurbanart #streetart #urbanart #gatukonst #mu… https://t.co/8TKoMmoKaF pic.twitter.com/0Ei7JUUdf7

— The Scarlett Gallery (@Scarlettgallery) April 13, 2018