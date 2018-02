Kirúgták a közmédiás Holnap Tali! rendezőjét

Sziasztok! Nagyon sokan érdeklődtetek a folytatással kapcsolatban, azok után, hogy kirúgták a rendezőnket, Radnai Márkot. Ezzel a lendülettel szinte az egész stáb felmondott, hogy kiálljanak azért, amit Márk szeretett volna… Jobbá tenni a sorozatot! Nagyon fog és fogtok hiányozni! De! Mivel tisztában vagyok a történtekkel, már nem tudtam volna így folytatni. A lelkiismeretem miatt. A helyes út sajnos sokszor nehezebb, de remelem győz az igazság! Így hát Míra karaktere megszűnik, viszont én nagyon szeretném megköszönni Nektek azt a sok támogatást és szeretetet, amit az évadok során kaptam!! Ti vagytok a legjobbak! Sok puszi ❤️❤️ #holnaptali #holnapnemtali

A post shared by nyuul 🐰 (@alexandrastoics) on Feb 14, 2018 at 8:30am PST