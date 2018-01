Heath Ledger Jokere még Nolant is meglepte

Sokszor csak a forgatáson derült ki, mivel készült a színész.

Pár napja volt Heath Ledger halálának tizedik évfordulója, mi is megemlékeztünk róla. Ahogy arról a valószínűtlen elméletől is, miszerint Joker, a színész egyik utolsó és ikonikus szerepe közrejátszhatott a halálában. Most A Sötét Lovag rendezője, Christopher Nolan idézte fel, milyen volt Ledgerrel forgatni. A hanghordozást, a kinézet bizonyos elemeit és több jelenetet is maga a színész talált ki. Az is az ő váratlan ötlete volt például, hogy a bebörtönzött Joker gúnyosan tapsolja meg Gordon felügyelőt.

Heath sokmindent elmondott abból, amit csinálni fog a forgatáson, de olykor csak utalgatott rá, vagy kicsit beszélt róla, hogy aztán én lehessek az első közönsége. De ez a szerep mégiscsak a kiszámíthatatlanságról szólt, és szerintem ő is megpróbálta eltakarni előlem a lapjait

– mesélte Nolan a BBC Radio Movies That Made Me című műsorában.

