Nem kell belehalni abba sem, ha lebénulsz

Ez nem egy bugyuta önsegítő könyv címe, Joaquin Phoenix új mozija szól erről kellően morbid humorral és nagyon is reális drámával.

Don’t Worry He Won’t Get Far On Foot – azaz Ne aggódj, gyalog nem jut messzire, ez a kissé pikírt, morbid cím máris sokat elmond arról, hogy hangulatában mire számíthatunk a Joaquin Phoenix főszereplésével készülő életrajzi drámától, melyben Phoenix John Callahant alakítja, aki azért került kerekesszékbe, mert részegen autóbalesetet okozott, mégsem nagyon akar leállni az ivással. Callahan így nem csupán a megváltozott teste miatti traumával, de az alkoholizmussal is harcolni kényszerül, ehhez pedig végül a rajzolást találja, mint megküzdési módszert: groteszk, morbid képregényeket kezd rajzolni, amelyet aztán a fél világ megismer. (Itt lehet ismerkedni a munkáival.) A film emellett azért is különleges, mert Rooney Mara, Jack Black és Jonah Hill is feltűnik benne, ráadásul utóbbi kettő nem idétlen komikus karakterként. Gus Van Sant filmje a Sundance-en debütál, majd májusban kerül az amerikai mozikba, magyar bemutatóról egyelőre nem tudni.