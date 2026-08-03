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Hétfői friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

GETTY IMAGES
24.hu
2026. 08. 03. 07:01
GETTY IMAGES

2026. augusztus 3., hétfő

Friss hírek

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Pótlóbuszok járnak Kőbánya-Kispest és Dabas között augusztus 3-tól 19-ig karbantartás miatt

BKK

  • 2B villamos a Mester utca / Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között nem közlekedik.
  • Az 51-es villamos nem közlekedik a teljes vonalon.
  • Az 51A villamos a Koppány utca és a Mester utca / Könyves Kálmán körút között nem közlekedik, de a rövidített útvonalon sűrűbben indul.

Mai időjárás:

  • Napos idő várható általában kevés gomolyfelhővel.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 40 fok között alakul.
  • Késő estére 25 és 31 fok közé hűl a levegő.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

Névnap:

  • Hermina

Deviza középárfolyam:

  • EUR 362,99
  • USD 314,99
  • CHF 390,71
  • GBP 423,98

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