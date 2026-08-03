Hétfői friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. augusztus 3., hétfő
Friss hírek
- „Minden beavatkozás jár minimális biztonsági kockázattal, de ez jelentéktelen” – megszólalt Paks kommunikációs vezetője az erőmű leállításáról.
- Kibertámadás érte a Magyar Államkincstárat, a szakértők szerint orosz hackerekről van szó.
- A Sándor-palota is spórol az energia- és vízhelyzet miatt. A rendkívüli intézkedéseket Forsthoffer Ágnes jelentette be.
- Trump mégsem hajtaná végre a második világháború óta látott legnagyobb katonai támadást Irán ellen.
- A Blaha Lujza téri villamosmegállóba csapódott egy autó. A baleset sérültje a megállóban várakozott.
- Robbanótestek bukkantak elő a Dunából a Batthyány térnél.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Pótlóbuszok járnak Kőbánya-Kispest és Dabas között augusztus 3-tól 19-ig karbantartás miatt
BKK
- A 2B villamos a Mester utca / Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között nem közlekedik.
- Az 51-es villamos nem közlekedik a teljes vonalon.
- Az 51A villamos a Koppány utca és a Mester utca / Könyves Kálmán körút között nem közlekedik, de a rövidített útvonalon sűrűbben indul.
Mai időjárás:
- Napos idő várható általában kevés gomolyfelhővel.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 40 fok között alakul.
- Késő estére 25 és 31 fok közé hűl a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
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