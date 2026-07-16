benjamin netanjahuizraelmahmúd ahmadinezsádmoszad
Vélemény

Jászberényi Sándor: Az izraeli műveleti terület, amit Magyarországnak hívtak

Kisbenedek Attila / AFP
Orbán Viktor és Benjamin Netanjahu 2025. április 3-án Budapesten.
admin Jászberényi Sándor
2026. 07. 16. 15:49
Kisbenedek Attila / AFP
Orbán Viktor és Benjamin Netanjahu 2025. április 3-án Budapesten.
Az Orbán-Netanjahu kapcsolatból Magyarország nem profitált – a számlát viszont Magyarország nevében állították ki, írja Jászberényi Sándor azután, hogy kiderült: a volt iráni elnök azért járt Budapesten, hogy az izraeli titkosszolgálat beszervezhesse.

A reálpolitikát úgy határozhatjuk meg, hogy tökmindegy mi a helyes, nekünk legyen jó.

Az Orbán Viktor vezette magyar külpolitika ezzel próbálta eladni egyre kellemetlenebb döntéseit mind a magyarok, mind európai szövetségeseink felé. A gond csak az, hogy Magyarország nem, ellenben Orbán és pártja profitált a reálpolitikából. Akár annak az árán, hogy az ország népirtáshoz asszisztált.

Amikor Orbán 2010-ben visszakerült a hatalomba, Benjamin Netanjahu már egy éve újra izraeli miniszterelnök volt. Mindketten ugyanarra a következtetésre jutottak: ha a hatalomban akarnak maradni fel kell számolniuk a liberális demokrácia intézményeit, a bíróságokat, a civil szervezeteket, a független sajtót és a nemzetközi jogvédő intézményeket. Netanjahu listázott, és Orbán is ellenségekről kezdett beszélni. Egyetlen probléma volt: a magyar jobboldal antiszemita hagyománya.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk?
a folytatáshoz!
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Soproni Tamás: Minden létező csatornán azt üzenik a lakosok, hogy romlik a helyzet
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik