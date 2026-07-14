Trump mégsem szed védelmi pénzt a Hormuzi-szoroson

Visszalépett a 20 százalékos „amerikai kompenzációs díj” ötletétől Donald Trump amerikai elnök, aki a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóktól szedett volna védelmi pénzt. A Truth Socialön közzétett posztjában azt írta, hogy ehelyett az Öböl menti arab államokkal megkötött kereskedelmi és beruházási megállapodásokkal akarja kompenzálni az Egyesült Államokat, arról azonban nem beszélt, mekkora összegről van szó, és azt sem árulta el, mely országok vesznek részt a megállapodásban.

„Úgy döntöttem, hogy a 20 százalékos amerikai kompenzációs díjat kereskedelmi és beruházási megállapodások váltják fel” – közölte Trump, aki később újságírói kérdésre elismerte, hogy a térségbeli országok kérték arra, hogy álljon el a védelmi pénztől.

Trump posztjában győzelmi jelentésként értékelte az Egyesült Államok közel-keleti szerepvállalását. A bejegyzés szerint az amerikai hadseregnek köszönhetően a Hormuzi-szoros nyitva áll a nemzetközi hajóforgalom előtt, miközben teljes tengeri blokádot hirdetett az iráni kikötőkbe tartó vagy onnan érkező hajókra.

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(Bloomberg)