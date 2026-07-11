„Remélem, hiányozni fogok” – Trump elárulta, mi vár Iránra, ha tényleg merényletet követ el ellene

Az Egyesült Államok új szankciót hozott iráni pénzügyi intézmények és vagyonkezelők ellen – jelentette be az amerikai pénzügyminisztérium pénteken.

A közlemény szerint büntetőintézkedés alá került egy Dubajban élő vagyonkezelő, aki a többi között Irán legfőbb vezetője, Mojtaba Hámenei külföldi gazdasági érdekeltségeiért felel, valamint több olyan devizaváltó pénzügyi szervezet, amely már szankcióval sújtott iráni bankoknak nyújt szolgáltatást, és csatornáz pénzeket – írja az MTI.

Sajtóértesülések szerint Izrael részéről érkeztek olyan jelzések az amerikai hatóságokhoz, hogy Irán merényletet készít elő Donald Trump ellen. Az amerikai elnök a New York Post napilapnak arról beszélt, hogy új merénylettervről nincs tudomása, de ő maga valóban foglalkozott mostanában a kérdéssel.

Régóta rajta vagyok a listájukon. Ezzel állunk szemben. Az egyetlen dolog az, hogy utasításokat hagytam: ha bármi történne, egyszerűen bombázzák le őket olyan szintekig, amilyet még soha nem láttak

– mondta, hozzátéve:

Remélem, hiányozni fogok.

Különös találkozó

A new yorki City Journal pénteken arról számolt be, hogy amerikai külügyminisztérium beavatkozására törölték New York polgármesteri hivatalának nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetője és Irán vezető ENSZ-diplomatája között tervezett találkozót. Zohran Mamdani polgármester külkapcsolatokokért felelős igazgatója és Irán állandó képviselője kedden tárgyalt volna, amit a washingtoni külügyminisztérium törölt, amint tudomást szerzett a tervezett találkozóról – írta lap.

Amerikai kormányzati tisztségviselők később megerősítették, hogy a találkozó szerepelt a New York-i városvezetés napirendjében. Mamdani pénteken egy sajtótájékoztatón azt állította, hogy egészen addig nem volt tudomása beosztottja és Irán ENSZ nagykövetének tervezett találkozójáról, amíg az ügyben megkeresést nem kapott a média részéről. New York városvezetése és az amerikai külügyminisztérium között állandó és szoros információáramlás, miután New Yorkban működik az ENSZ székhelye.