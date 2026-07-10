Irán merényletet készít elő Trump ellen Izrael szerint

Izrael hírszerzési információt adott át az Egyesült Államoknak arról, hogy Irán merényletet készít elő Donald Trump amerikai elnök ellen – jelentette pénteken az izraeli média a The Wall Street Journal és a CNN bennfentes forrásokra hivatkozó értesülései alapján.

A CNN egyik forrása szerint a figyelmeztetést ezen a héten továbbították az amerikai hatóságoknak.

Más amerikai tisztségviselők ugyanakkor azt valószínűsítették, hogy az izraeli figyelmeztetés célja az lehetett, hogy befolyásolja Donald Trump döntéseit az Irán elleni katonai fellépés fokozásáról. Az értesülések nem ismertették az állítólagos iráni merényletterv részleteit – írja az MTI.

Nyilvános fenyegetés

Irán 2020 óta, vagyis azóta, hogy az Egyesült Államok megölte Kászem Szolejmáni tábornokot, az iráni Forradalmi Gárda eliterőinek parancsnokát, nyilvánosan is hangoztatja Donald Trump meggyilkolásának szándékát.

A The Wall Street Journal szerint az amerikai elnök halálát követelő felhívások Ali Hamenei amerikai–izraeli légicsapásban meggyilkolt legfőbb vezető gyászmegemlékezésein is hangsúlyosan megjelentek.

Trump a héten ismét utalt az őt fenyegető veszélyre.

Meg akarják ölni az Egyesült Államok vezetőjét, engem. Minden listájukon rajta vagyok. Eddig talán szerencsém volt, de lehet, hogy ez nem tart örökké

– mondta az amerikai elnök.

A CNN egy másik amerikai forrása szerint jelenleg diplomáciai erőfeszítések folynak az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség enyhítésére. A forrás szerint az amerikai katonai csapásokat szándékosan korlátozott mértékben hajtják végre, hogy elkerüljék a további eszkalációt, és „teret adjanak a diplomáciának”.