Ketten meghaltak, amikor egy varsói Kresz-pályára zuhant egy magánrepülőgép

Lezuhant egy kisrepülőgép Varsó Bemowo negyedében, egy gyakorlórepülőtér közelében, a fedélzetén lévő két ember életét vesztette – közölte csütörtökön a Polsat News kereskedelmi hírtelevízió.

A gép egy KRESZ-pálya területére zuhant és kigyulladt. Az MTI szerint a pilóta és a fedélzeten utazó másik személy nem élte túl a katasztrófát.

Lukasz Darmofalski, a mazóviai vajdasági tűzoltóság munkatársa sajtóértekezletén közölte: a balesetben megsérült két járókelő is.

A helyi média szerint a lezuhant gép egy 16 éves Cirrus SR22T kisrepülőgép, amely a délnyugat-lengyelországi Wroclawból indult. A katasztrófa okának kiderítésére vizsgálat indult.