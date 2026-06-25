varsórepülőgépbaleset
Nagyvilág

Ketten meghaltak, amikor egy varsói Kresz-pályára zuhant egy magánrepülőgép

afp
admin Spirk József
2026. 06. 25. 22:05
afp

Lezuhant egy kisrepülőgép Varsó Bemowo negyedében, egy gyakorlórepülőtér közelében, a fedélzetén lévő két ember életét vesztette – közölte csütörtökön a Polsat News kereskedelmi hírtelevízió.

A gép egy KRESZ-pálya területére zuhant és kigyulladt. Az MTI szerint a pilóta és a fedélzeten utazó másik személy nem élte túl a katasztrófát.

Lukasz Darmofalski, a mazóviai vajdasági tűzoltóság munkatársa sajtóértekezletén közölte: a balesetben megsérült két járókelő is.

A helyi média szerint a lezuhant gép egy 16 éves Cirrus SR22T kisrepülőgép, amely a délnyugat-lengyelországi Wroclawból indult. A katasztrófa okának kiderítésére vizsgálat indult.

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